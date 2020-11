La Yamaha ha annunciato in una nota che Valentino Rossi è risultato negativo al tampone per rilevare il Covid-19 e potrà partire per Valencia, dove nel prossimo fine settimana si disputerà il Gran Premio d'Europa, terz'ultima prova del motomondiale. Il 41enne pesarese sarà sottoposto domani mattina a un nuovo tampone come richiesto dalla Federazione internazionale: se sarà ancora negativo, potrà partecipare alla gara.

Ultimo aggiornamento: 21:57

