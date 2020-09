Ultimo aggiornamento: 12:42

La voce è diventata ufficialità: Valentino Rossi correrà nel 2021 con la. Lo ha reso noto nel corso del weekend del Gp della Catalogna a Montmelò la stessa scuderia. Il campione di Tavullia affiancherà l'altro pilota italianoLEGGI ANCHE--> Morbidelli, romano emigrato a Tavullia per realizzare il sogno di papà Livio «Ho pensato molto prima di prendere questa decisione - ha commentato il pilota pesarese - perché la sfida sta diventando sempre più dura. Per essere al vertice inbisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una vita da atleta, ma mi piace ancora e ho ancora voglia di guidare».Nel contratto non c'è una clausola che prevede un ulteriore prolungamento nel 2022, ma solo una sorta di gentleman agreement che recita: «Se saremo contenti entrambi prima dell'estate, continueremo insieme. Valentino porta con sé il capotecnico, il telemetristae il coach