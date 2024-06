MotoGp, Viñales e Bastianini scelgono Ktm: ufficiale il passaggio a Tech3 nel 2025

Il mercato è cominciato non solo per il mondo del calcio, ma anche per la MotoGp che ha visto altri due piloti cambiare scuderia. Dopo l'approdo nei giorni scorsi di Marc Marquez in Ducati, Enea Bastianini e Maverick Viñales hanno deciso di unirsi al team Ktm Tech3. I due hanno firmato un contratto pluriennale e diventeranno compagni di box a partire dalla prossima stagione. L'accordo, infatti, comincia nel 2025, con i due piloti che indosseranno la stessa livrea.

Viñales e Bastianini in Ktm: il comunicato

Ad annunciare il passaggio di Viñales e Bastianini in Ktm è stato il team stesso, che ha completato un quartetto di livello per la prossima stagione, tramite un comunicato: «Una line-up forte e una rinnovata combinazione di colori caratterizzeranno una nuova era per KTM in MotoGP dal 2025. La squadra Red Bull KTM Tech3 andrà a completare il team Red Bull KTM Factory Racing con due nomi stellari e vincenti: Enea Bastianini e Maverick Viñales. Completeranno il quartetto KTM con le stelle Brad Binder e Pedro Acosta nel box adiacente. Bastianini è noto per la sua naturale abilità ed eccellenza nel massimizzare il suo ‘pacchetto’ tecnico sull’intera distanza di gara. Il grande feeling, il ritmo e la forma fisica di Maverick lo rendono uno dei nomi di spicco sulla griglia della MotoGP».