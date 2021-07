«Da oggi cambia tutto, con un salto nel buio che fa un pò paura». Il futuro per Aldo Montano è incerto, dopo l'ultima Olimpiade. Come regalo, a Casa Italia gli hanno fatto vedere un video con le sue cinque medaglie olimpiche: dall'oro nella prova individuale di sciabola ad Atene 2004 all'argento nella prova a squadre di Tokyo 2020. Aldo Montano non ha resistito all'emozione e si è messo a piangere. «Sono 20 anni della mia vita, tutti insieme, in un colpo», ha detto lo sciabolatore. Montano è stato salutato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme ai tre compagni di squadra con cui, alla sua quinta Olimpiade, a 43 anni, ha centrato l'argento nella prova a squadra, Luigi Samele (argento anche nell'individuale), Enrico Berrè e Luca Curatoli.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Medaglie azzurre ieri a Tokyo: canottaggio e Burdisso di bronzo,... I GIOCHI Diretta Olimpiadi, Federica Pellegrini settima. L'Italia è... SPORT Olimpiadi Tokyo, l'Italia della sciabola conquista l'argento OLIMPIADI Finale sciabola, Italia medaglia d'argento. La Corea del Sud... SPORT Tokyo 2020, Italia argento nella sciabola a squadre

Aldo Montano e la finale di Tokyo 2020

In finale Aldo Montano non ha brillato, anche se il suo intervento è stato decisivo nella semifinale. Ai giornalisti che a fine gara gli hanno chiesto «è una carriera infinita?» ha risposto: «È una carriera finita». Sorridendo ha aggiunto: «Credo sia giusto arrivare qua, l'ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. È stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il mio contributo».