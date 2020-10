Thomas Bach, presidente del Cio, nel corso dell'evento Sport Lab. è stato chiaro.«I giochi di Tokyo possono essere la luce alla fine di questo tunnel. Siamo fiduciosi che i Giochi di Tokyo si disputino nelle date stabilite. I prossimi giorni olimpici saranno una dimostrazione di solidarietà per la solidarietà», ha aggiunto Bach, dicendosi sicuro del fatto che «dopo questa crisi il movimento olimpico sarà ancora più forte di prima perché abbiamo dimostrato come lo sport giochi un ruolo fondamentale. L'Italia ne è un grande esempio e continuo a nutrire grande ammirazione per quello che hanno fatto il Coni e il Comitato Olimpico. Lo sport ha dimostrato di essere un fattore importante per ricostruire la società»

Ultimo aggiornamento: 14:38

