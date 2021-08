È di nuovo sul gradino più alto del podio Bebe Vio. La paratleta veneta, già campionessa olimpica a Rio 2016, conquista l'oro a Tokyo 2020 nella gara contro la cinese Jingjing Zhou, già battuta in finale proprio in Brasile, e lo fa con un distacco notevole: 15-9 è finito il match tra le due. Anche la sedicesima edizione delle Paralimpiadi estive conferma, quindi, il successo della ventiquattrenne di Mogliano, che dopo la rinuncia alla gara di sciabola, trionfa nel fioretto. «Se sembra impossibile, allora si può fare... 2 volte!», le prime parole di Bebe Vio affidate al suo profilo Twitter.

Dopo l'ultima stoccata che le ha regalato l'oro bis nel fioretto alle Paralimpiadi Bebe Vio si è lasciata andare a lacrime di gioia e commozione abbracciata alle persone del suo staff. Poi si è alzata dalla carrozzina ed è corsa verso la tribuna, per continuare i festeggiamenti.

Paralimpiadi, Bebe Vio di nuovo d'oro

Quella di Bebe Vio è la novantatresima medaglia dei Giochi paralimpici e la diciottesima della spedizione azzurra in Giappone, soprattutto è il primo metallo prezioso che arrivo dalla pedana della scherma per l'Italia, che non aveva raccolto neanche un oro nella trentaduesima edizione dei giochi a cinque cerchi.

Pancalli: Bebe Vio incarna vero spirito paralimpico

«Bebe ha dimostrato ancora una volta di essere una atleta di grande talento e di grande temperamento. Non è stato un periodo facile per lei. Nonostante questo è riuscita a tirare fuori tutta la propria forza per raggiungere questo obiettivo straordinario. Una vittoria nel pieno spirito del paralimpismo: dare sempre il massimo con il cuore e la determinazione, contro tutte le avversità». Ô quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, commentando l'oro vinto nel fioretto individuale dall'atleta portabandiera azzurra a Tokyo. «Il nostro medagliere si arricchisce dunque di un'altra preziosa medaglia che contribuisce a rendere questa avventura azzurra a Tokyo ancora più speciale - prosegue Pancalli -. I miei complimenti dunque a Bebe, a tutta la squadra, ai tecnici e a tutta la Federscherma a partire dal Presidente Azzi per questa vittoria. Ora guardiamo avanti nella speranza che possano arrivare altre gioie da questa disciplina», ha aggiunto Pancalli.