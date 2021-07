«Paganini non ripete», dice un vecchio detto, e neanche Giorgia Bordignon. La sollevatrice italiana, 34 anni compiuti a maggio, dopo il sesto posto conquistato a Rio 2016, era giunta ai Giochi Olimpici con un bel carico di aspettative. Che non sono rimaste inespresse, anzi. In giornata la lombarda ha portato a casa il secondo argento a Tokyo 2020 per il team azzurro della pesistica, migliorando anche il suo record personale: in totale, è riuscita a sollevare 232 chili nella categoria 64 kg.

Chi è Giorgia Bordignon, la sollevatrice d'argento

Nata a Gallarate, in provincia di Varese, l'atleta è molto attiva sui social in cui condivide tantissimi scatti con i suoi amatissimi pesi che l'hanno portata a vivere per ben due volte, dicevamo, il sogno a cinque cerchi. Ma in effetti c'è tempo anche per il relax e per un bagno defaticante in piscina. La 34enne lombarda, però, è il classico caso di "casa e chiesa", dove la chiesa, nel suo caso, è la palestra, compagna imprescindibile del suo vivere quotidiano. E ci mancherebbe.