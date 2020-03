«Non esiste una deadline per le Olimpiadi, onestamente non può esserci, a mio avvio: ma nella testa di chi conosce il nostro mondo e sa di cosa parla, si sa che per capire se Tokyo 2020 può svolgersi come programmato non si può andare oltre l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno»: lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Sky. «Navighiamo a vista - ha ammesso Malagò, dopo la riunione in conference call tra Cio e comitati olimpici - Bach su questo è stato chiaro e trasparente. Le linee guida sono chiare, ma non sappiamo fino a quando».



Malagò ha partecipato stamattina alla riunione tra il Comitato olimpico internazionale e i comitati europei, che hanno votato all'unanimità il loro sì alle linee guida del Cio su Tokyo 2020: «È stata un'iniziativa molto apprezzata - ha detto il presidente del Coni, in collegamento telefonico con Sky -. Il Cio ha cominciato ieri con le federazioni internazionali, per avere un quadro di riferimento. Oggi lo ha fatto con noi. Siamo partiti da un presupposto che è sacro, è un mantra: la salute prima di tutto. Poi, bisogna, mantenere un coordinamento unico, sia sotto il profilo degli atti sia della comunicazione: può diventare un manicomio se tutti, anche addetti ai lavori, comincia a esprimere opinioni. Può succedere - ha aggiunto Malagò, riferendosi a recenti dichiarazioni del presidente Usa, Trump - che qualche potente della terra dice qualcosa, ipotizzi di spostare di un anno o di qualche mese le Olimpiadi, e magari contestualmente la borsa di Tokyo ha perso il 16 per cento...».



Nella conference call di oggi, Bach ha avuto un «esplicito e unico riferimento all'Italia, e questo mi ha fatto molto piacere», ha raccontato Malagò, che ha «preso la parola per primo» tra i comitati presenti e ha ricordato come le scelte dello sport italiano «siano andate nella direzione giusta, riproposte poi da altre nazioni, alla spicciolata e non senza difficoltà». La riunione è servita a ribadire «il rispetto religioso della salute di tutti, poi si naviga a vista». «Ci sono state situazioni imbarazzanti, come quella del torneo di pugilato di Londra: vi lascio immaginare la situazione dei nostri atleti, partiti in anticipo, saliti sul ring e poi bloccati in un albergo con difficoltà a rientrare...». Tutti i comitati olimpici europei, ha ribadito Malagò, hanno dato il loro totale assenso «al documento con le linee guida del Cio verso Tokyo 2020, ma fino a quando non sappiamo dirlo: Bach su questo è stato molto chiaro, onesto e trasparente. Non c'è una deadline per sapere se il programma sarà rispettato, onestamente secondo me non ci potrà essere. Bisogna andare col buon senso, è un discorso quasi aritmetico, un pò come il calcio che sa di non poter andare oltre una certa data. Nella testa di chi conosce il nostro mondo e sa di cosa sta parlando , si sa: non si decide oltre l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno. Poi se c'è un inasprimento della condizione sanitaria internazionale o un miglioramento, si può anticipare o posticipare. È un discorso di buon senso»