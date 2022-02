Il duo italiano Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si sta giocando in questi minuti la medaglia d'oro nella finale del curling doppio misto contro la Norvegia di Skaslien e Nedregotten. La coppia è arrivata a questa sfida grazie ad un percorso netto fatto di 9 vittorie in 9 partite. Non tremano le mani degli azzurri che, comunque vada, la storia l'hanno già scritta: si tratterà infatti della prima medaglia olimpica per l'italia in questo sport, il quale conta nel nostro Paese appena 500 atleti praticanti.

Finale Olimpica Curling - Doppio Misto

ITALIA: Stefania Constantini, Amos Mosaner

NORVEGIA: Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten

PUNTEGGIO: 6-2 (fine quarto end)

Quarto end: PERFETTO END PER L'ITALIA! Stefania Constantini sale in cattedra e con due lanci perfetti regala 3 punti agli azzurri che ora provano lo strappo nel punteggio: 6-2

Terzo end: Azzurri avanti! Non benissimo la coppia norvegese che ripara i danni con l'ultima stone ma non riesce ad evitare il punto italiano: 3-2 per la coppia Constanstini-Mosaner

Secondo end: Grande reazione italiana! Mosaner trascina la coppia azzurra e pareggio il punteggio: 2-2

Primo end: Subito in salita la finale degli azzurri, con la Norvegia che ruba la mano e si porta avanti 2-0

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale olimpica del curling doppio misto di martedì 8 febbraio delle ore 13.05 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, RaiSport HD (can. 57) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery +, Rai Play e Eurosport Player.