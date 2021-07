LA DIRETTA

8-23 - Gu infermabile, allungo coreano

8-21 - Prima stoccata di Curatoli nel quinto assalto, subito pareggiato da Gu

7-20 - Kim chiude anche il quarto assalto, Corea in controllo

7-19 - Grande parata e risposta ancora di Kim, la Corea domina

7-17 - Prima stoccata vincente di Montano dell'incontro

6-17 - Montano ancora a secco, due stoccate subite nel quarto assalto

6-15 - Chiuso anche il terzo assalto, Italia sotto di 9 stoccate

6-13 - Nuovo allungo di Gu, che porta a più 7 il vantaggio asiatico

6-10 - La prime due stoccate del terzo assalto sono di Enrico Berrè, che ricuce un po' lo strappo

4-10 - Ancora male Montano, 0 stoccate nel suo assalto

4-7 - Subito due stoccate di break subito da Montano, che ha iniziato male il secondo assalto

4-5 - Avanti la Corea del Sud alla fine del primo dei nove assalti di finale

3-4 - Torna avanti la Corea, Kim molto agile in parata e risposta

3-2 - Vantaggio italiano, Curatoli inzia bene

1-1 - Inizia bene la Corea, ma Curatoli risponde subito

Diretta finale sciabola Italia-Corea del Sud alle 12.30 . Altra finale olimpica per la scherma azzurra, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha condotto fino all'atto ultimo della sciabola maschile a squadre il trio Aldo Montano, Enrico Berrè e Luca Curatoli.

L'ultimo avversario che separa la rappresentativa italiana dal secondo oro nel medagliere per nazioni è la Corea del Sud, dopo che nelle semifinali era stata superata l'altra grande favorita della specialità, quell'Ungheria guidata da Áron Szilágyi, pluriolimpionico già carnefice della medaglia d'argento italiana nell'indiviudale, Luigi Samele, sostituito in giornata proprio da Montano per una noia muscolare.