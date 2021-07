Leggeda, mito, esempio. Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale, storica, finale olimpica. Ma l'impresa della Divina (la quinta finale di fila in altrettante edizioni consecutive dei Giochi) non lascia indifferenti gli italiani. Tanti, sui social, gli attestati di stima per Federica dopo la gara a Tokyo. E #federicapellegrini è subito tra i Twitter Trending Topics.

Federica Pellegrini settima nella sua ultima storica finale. Ma le Olimpiadi della Divina non sono finite qui

Federica Pellegrini, il "grazie" degli italiani alla Divina sui social



«Atene 2004 il primo argento olimpico di una 16enne dal talento sublime. Tokyo 2021, 17 anni dopo, quinta finale record chiusa al 7° posto. Un mito. Doverosa una notte insonne aspettando una delle più grandi atlete della storia dello sport mondiale. Grazie», si lege su twitter. E ancora: «Le lacrime di una ragazza che si è sudata questa finale e che entra nella storia (nuovamente) come prima donna a disputare 5 finali olimpiche consecutive nei 200sl. Ricordatevelo ogni volta che pensate di aprire bocca».

Atene 2004 il primo argento olimpico di una 16enne dal talento sublime.

Tokyo 2021, 17 anni dopo, quinta finale record chiusa al 7° posto. Un mito. Doverosa una notte insonne aspettando una delle più grandi atlete della storia dello sport mondiale. Grazie #FedericaPellegrini ♥️ pic.twitter.com/a3dYo6qZZ5 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 28, 2021

«Sempre e per sempre. Sei storia e leggenda #federicapellegrini», scrive un altro utente. E i messaggi sono tutti dello stesso tenore. «Sei un modello per ogni atleta è non, hai fatto comprendere a tutti che con il lavoro duro e la perseveranza tutto è possibile anche nei momentipiù difficili. Grazie mille per tutto è andata così ma resti e resterai sempre "La Divina"».