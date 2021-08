Non è l'atletica leggera azzurra che ti aspetti, quella ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Anzi, è molto meglio. Sono già 5 gli ori che la disciplina ha aggiunto al medagliere tricolore, e come se non bastasse due sono arrivati proprio dalle specialità di corsa, prima con l'oro nei 100 metri piani di Marcell Jacobs e poi con quello nella staffetta 4x100, dove l'italo-americano era uno dei quattro insieme a Filippo Tortu, Lorenzo Patta ed Eseosa Fostine Desalu.

Oggi un'altra medaglia atletica può arrivare dalla 4x400, dove il quartetto azzurro di sicuro non parte col favore dei pronostici, ma di questi tempi, dopotutto, non è che interessi più di tanto. Dei quattro sprinter della 4x100 non ci sarà nessuno, chiaramente. I nomi dei quattro azzurri sono quelli di Galvan, Leonardi, Re e Scotti (più la riserva Benati), che nelle semifinali hanno messo a segno l'ennesimo crono record italiano a queste Olimpiadi. I nomi delle nazionali contenders sono di quelli che mettono i brividi: Giamaica e Stati Uniti sopra tutti, ma anche Trinidad e Tobago e Paesi Bassi. Chissà che anche oggi, però, non ci sia la possibilità di saltare dalla sedia dopo un finale al fotofinish.