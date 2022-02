Pechino 2022: Fischnaller dal bronzo alla positività al Covid

Neanche il tempo di festeggiare la medaglia di bronzo che arriva la positività al Covid-19. Dominik Fischnaller, terzo ieri nello slittino singolo uomini, è passato dalla gioia per la sua prima medaglia alle Olimpiadi alla tristezza per aver contratto il virus. Guarda caso, questa positività è arrivata due giorni dopo quella del cugino Kevin Fischnaller, che suo malgrado è stato costretto a rinunciare alla gara in cui Dominik si è tolto la più grande soddisfazione della carriera. Ora però c’è un altro problema: e cioè che nei prossimi giorni Dominik avrebbe dovuto gareggiare nel team relay, la prova a squadre di slittino in cui l’Italia ha chance di medaglia. Sarà difficile averlo a disposizione. E per gli azzurri non è una buona notizia.