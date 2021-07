La prima medaglia di Tokyo 2020 è stata di un iraniano, Javad Foroughi, oro della pistola 10 metri. A una settimana, quasi, dall'inizio della trentaduesima edizione delle Olimpiadi questa non è una notizia, ovviamente, anzi. Il problema è che ora, il tiratore a segno, è accusato di essere un terrorista dai suoi avversari, e non solo. Anche la giornalista persiana Masih Alinejad ha confermato su Twitter che il campione olimpico è membro delle Guardie rivoluzionarie, ed è anche stato inviato in Siria, paese in cui vengono uccise molte persone dall'Irgc.

#JavadForoughi, Iran's first gold at @Tokyo2020 in men's 10m air pistol, is member of Revolutionary Guards. He was sent to Syria along with #IRGC forces for 2 years. IRGC killing protesters and assassinating outside Iran.

This is an affront to the Olympic ideals.

#جواد_فروغی pic.twitter.com/G4WwAaKJbC

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 24, 2021