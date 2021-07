Irma Testa, storica medaglia ma il sogno di Butterfly continua

È già storica medaglia per il pugilato femminile italiano. Irma Testa è in semifinale, e quindi come minimo bronzo, a Tokyo 2020 nella categoria dei pesi piuma. Nel match di oggi dei quarti di finale, la poliziotta di Torre Annunziata soprannominata Butterfly ha battuto ai punti con verdetto unanime, quindi 5-0 (30-27, 30-26, 29-28, 29-29, 29-28), la canadese Caroline Veyre, 32enne parigina con passaporto nordamericano. In semifinale troverà la filippina Nesthy Petecio che ha sconfitto la colombiana Yeni Marcela Arias in un'altra delle sfide di quarti di finale. Il match Testa-Petecio è in programma sabato, 31 luglio, alle 13.39 ora di Tokyo, quando in Italia saranno le 06.39.

«Ho garantito la medaglia ed è una gran bella soddisfazione: ho combattuto molto bene nei primi due round, un po' meno nel terzo, forse per via di un po' di stanchezza. L'obiettivo resta fare bene e divertirmi, ma ora me la gioco. La filippina Petecio sarà una rivale tosta in semifinale, ma chi non lo sarebbe a questi livelli? Intanto questo risultato è dedicato al mio maestro e a tutto il movimento del pugilato italiano femminile», così Irma dopo la vittoria che le assicura come il minimo il bronzo.