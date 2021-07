Con un secco 3-0, la pallavolo maschile inciampa nella seconda giornata del gruppo A della trentaduesima edizione delle Olimpiadi, in scena a Tokyo, contro la Polonia, che non aveva ancora vinto. Con i parziali di 25-20, 26-24, 25-20, gli uomini di Gianlorenzo Blengini, capitanati dallo zar Ivan Zaytsev, sono al momento quarti in classifica e non ancora fuori dai giochi. È anche vero, però, che manca ancora molto e tutto può succedere. Oltre al risultato preoccupano anche le condizioni di Giannelli, fermato prima della partita per un risentimento muscolare al quadricipite femorale destro. Probabile la sua assenza anche contro il Giappone mercoledì pomeriggio (le 11 del mattino in Italia).