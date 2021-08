E anche nella pallanuoto sarà Italia-Serbia la sfida della verità. Il Settebello di Alessandro Campagna, dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, scenderà in acqua per difendere il titolo mondiale conquistato a Gwangju nel 2019 contro la terza miglior squadra del raggruppamento B, quello stravinto dalla Spagna, la prima semifinalista del torneo olimpico di Tokyo 2020. In caso di vittoria, gli azzurri se la vedranno proprio con loro: gli spagnoli. Se le cose, invece, si dovessero mettere male, l'Italia disputerà la finale per il quinto posto con gli Stati Uniti.

SECONDO QUARTO

3-9 Espulsione per Bodegà e la Serbia si porta a +6.

3-8 Ora la Serbia ha cinque gol di vantaggio.

Espulsione per un azzurro. La Serbia prende prima un palo e poi la traversa. Un minuto alla fine del secondo quarto.

3- 7 L'Italia va a segno con Figari.

2-7 Ancora un GOL per la Serbia. Azzurri in difficoltà quando mancano 2 minuti alla fine del secondo quarto.

GOL. La Serbia segna ancora. Ora è 6-2 per gli slavi.

PRIMO QUARTO

Ore 11.42 L'Italia ci prova ancora, ma il portiere della Serbia nega la gioia del gol

Ore 11.39 Ancora Di Fulvio, il suo tiro si infrange sul palo

Ore 11.39 La conclusione di Di Fulvio termina fuori

Ore 11.34 L'Italia si salva in corner

Ore 11.33 Fallisce il 6-2 la Serbia

Ore 11.32 Copione diverso per gli uomini di Campagna, che in tripla superiorità numerica non concretizzano con Figliori

Ore 11.30 Ancora Serbia, che porta a casa un gol in doppia superiorità numerica

Ore 11.29 La Serbia stavolta non sbaglia: 4-2 contro l'Italia

Ore 11.28 Il Settebello non capitalizza il contropiede

Ore 11.27 L'Italia non sfrutta la superiorità numerica

Ore 11.26 Ancora avanti la Serbia per 3-2

Ore 11.25 Presciutti ristabilisce l'equilibro: è 2-2 contro la SerbiaPre