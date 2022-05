L'olimpionico Franco Porzio rilancia a Ischia il Parco Termale Tropical

Ischia sempre più caputale delle cure termali, del benessere e della prevenzione. Una nuova avventura per Franco Porzio, manager dell'Acquachiara e campione olimpico a Barcellona nel 1992 con il Settebello. Perché a Ischia si è occupato del rilancio del Parco Termale Tropical assieme a Pasquale Elia e i figli Vito e Milena.

Il parco è situato all’ingresso del famoso villaggio di pescatori Sant’Angelo d’Ischia, la parte più esclusiva e incontaminata dell’isola. La posizione unica, rialzata su una collina a picco sul mare, offre un panorama incomparabile di S.Angelo. Il fiore all’occhiello sono senz’altro le acque termali, frutto dell’effervescenza vulcanica del sottosuolo dell’antica Pithecusa, una risorsa già nota ai tempi degli antichi Greci.

Leggenda vuole che siano le lacrime e il sudore del gigante Tifeo, costretto da Zeus a sorreggere il peso dell’isola, a tradursi in fumarole e acque calde. «E' una avventura che mi affascina, anche perché Ischia mi lega per sempre al ricordo di Nino Masiello, storico giornalista del Mattino. E sono contento di aver dato una mano a questa struttura per il suo rilancio. Organizzeremo appuntamenti sportivi importanti in questa lunga estate in cui festeggeremo anche i 30 anni da quella memorabile finale tra Italia e Spagna a Barcellona».