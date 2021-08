L'ultima speranza di medaglia per l'Italia a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si infrange contro l'osso più duro: Daniele Lupo e Paolo Nicolai escono di scena ai quarti di finale contro la coppia qatariota composta da Cherif-Ahmed, che occupano il primo posto del World Ranking e in questo 2021 sono andati per ben 5 volte a podio nel World Tour. I vicecampioni olimpici di beach volley a Rio 2016 salutano il Giappone a testa alta.

APPROFONDIMENTI TOKYO 2020 L'Italia è d'oro nell'inseguimento:il treno... TOKYO 2020 Nuoto 10 km fondo, oro alla Cunhae Bruni in lacrime: «Ho... TOKYO 2020 Pallanuoto, il Settebello affonda:la Serbia vince 10-6, fuori ai... TOKYO 2020 Tokyo 2020, Serbia-Italia 3-0:eliminata anche l'Italvolley rosa

Beach volley, Lupo-Nicolai contro Cherif-Ahmed (aggiorna diretta)

Ore 15.40 Anche Lupo e Nicolai salutano le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai quarti

Ore 15.39 Lupo annulla il secondo match point: 21-21

Ore 15.36 Cherif-Ahmed ristabiliscono le distanze per 19-17

Ore 15.33 Gli azzurri ci sono ancora: 16-15 per i qatarioti

Ore 15.32 È una lotta punto a punto: 14-14 tra Lupo-Nicolai e Qatar

Ore 15.31 Pareggio per 12-12 nel secondo set

Ore 15.26 +3 per Cherif-Ahmed, 8-11 il parziale per gli azzurri

Ore 15.24 Doppio vantaggio Qatar

Ore 15.23 Muro Cherif vincente, 6-5 per i qatarioti

Ore 15.19 L'Italia si rialza ed è 4-3 contro Cherif-Ahmed

Ore 15.17 Il primo set è qatariota: 21-17 contro i nostri azzurri

Ore 15.16 Muro vincente di Nicolai: 17-19 contro il Qatar

Ore 15.13 Lungo linea perfetto dei qatarioti, 16-13 contro Lupo e Nicolai

Ore 15.10 Cherif-Ahmed con il massimo vantaggio: 14-11 contro Lupo-Nicolai

Ore 15.06 Nicolai buca il muro qatariota ed è 10-9

Ore 15.05 Cambio di campo in assoluta parità

Ore 15.04 Ancora a segno i qatarioti, è pareggio 5-5

Ore 15.03 Il Qatar accorcia le distanze ed è 5-3 per gli azzurri

Ore 15.02 Italia avanti di due punti: è 4-2 contro il Qatar

Ore 15.00 Inizia la gara di Lupo e Nicolai