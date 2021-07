Luca Curatoli eliminato al primo turno: il flop dello sciabolatore napoletano

Il napoletano Luca Curatoli è stato eliminato ai 32esimi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile a Tokyo 2020 all'esordio dal romeno Iulian Teodosiu con il punteggio di 15-13.

È l'unico azzurro eliminato alla Makuhari Messe Hall: gli altri cinque italiani in pedana nella prima giornata delle prove di scherma ai Giochi olimpici hanno infatti superato il primo turno. Nella spada femminile successi nei 16esimi di finale per Rossella Fiamingo per 10-9 all'overtime contro la brasiliana Nathalie Moellhausen, per Federica Isola, vittoriosa 14-12 sulla tunisina Sarra Besbes, e per Mara Navarria che ha battuto la russa Yulia Lichagina 15-12. Nella sciabola maschile, nonostante due scivolate che sembravano aver compromesso la sua prestazione, Luigi Samele è riuscito a sconfiggere per 15-12 il cinese Yingming Xu. Avanti anche Enrico Berrè, che ha vinto sul tunisino Fares Ferjani per 15-10.