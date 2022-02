Olimpiadi, Moioli eliminata in semifinale dello snowboard: delusione per la portabandiera azzurra

Dopo un avvio show nello snowboard cross per Michela Moioli è grande la delusione per l'azzurra nella gara di cross alle Olimpiadi di Pechino. La portabandiera italiana è stata infatti eliminata in semifinale: dopo una buona partenza l'azzurra lascia sfogare le avversarie nelle prime curve e si mette dietro.

La francese Trespeuch la sorpassa e la manda in terza posizione: non riesce il recupero nel finale e viene clamorosamente eliminata. Moioli, campionessa olimpica in carica e sempre prima fino a qui, si giocherà le small finals dal 5ø all'8ø posto.

Moioli: ho sbagliato

«Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata: doveva andare così». Michela Moioli commenta così la delusione per la sconfitta in semifinale nella gara di snowboard cross che 4 anni fa a Pyeongchang la vide trionfare. L'azzurra nella small final è poi caduta chiudendo in ottava posizione. «Ho un pò male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato», conclude la portabandiera azzurra ai Giochi di Pechino.