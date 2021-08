Diretta Olimpiadi Tokyo 2020, bronzo Italia nella staffetta 4x100 misti. Paltrinieri 4° nei 1500

Un'altra giornata di sport a Tokyo dove si stanno tenendo i Giochi Olimpici 2020. Oggi 1 agosto c'è grande attesa per vedere all'opera gli azzurri che, si spera, porteranno altre medaglie per la missione in Giappone. L'Italia sportiva, e non solo, si sveglia all'alba per sostenere a distanza i rappresentanti italiani.

ore 07:11 - Vela, la coppia Tita-Banti è al secondo posto in classifica dopo la dodicesima regata prima della Medal Race. La coppia azzurra è finita dietro i danesi Cenholt-Lubeck. Questa la classifica generale: al primo posto i nostri Tita-Banti seguiti dalle britanniche Gimson-Burnet e tedesche Kohlhoff-Stuhlemmer.

ore 06:32 - La gioia di Sara Fantini dopo aver raggiunto la finale del martello: «Per me era già un sogno stare qui, figurarsi fare la finale, è la ciliegina sulla torta. È fantastico, sapevo di stare bene quando siamo arrivate qui, lo sentivo, però un conto è dire di stare bene, un altro è venire qui alle nove di mattina e fare le qualifiche, che sono sempre difficili da affrontare, soprattutto a livello mentale». «In più io non sono una persona mattiniera - aggiunge - e oggi mi sono ritrovata un po' in crisi, però l'ho gestita bene perché, nonostante il caldo e nonostante tutto, continuavo a ripetermi che meritavo di stare qui. E alla fine ce l'ho fatta».

ore 05:57 - Arrivano le parole di Malagò, presidente del Coni, a proposito di questa intensa giornata azzurra. Il numero uno dello sport italiano analizza così, ai microfoni dell'Ansa, il bilancio della scherma: «Premesso che lo sport italiano e il Coni devono essere eternamente grati alla scherma, i risultati a Tokyo sono stati profondamente deludenti: ci aspettavamo ben altro. Ora una profonda riflessione da parte della federazione in vista dei Giochi di Parigi»

ore 05:38 - Atletica, Edoardo Scotti amareggiato dopo il mancato ripescaggio nei 400 metri: «Sono un idiota, alle Olimpiadi non posso fare questa prestazione. Ho fatto un tempo che non mi rispecchia, non ero qua per uscire in batteria. Volevo giocarmi la semifinale: ora punto sulla 4x4 maschile»

ore 05:17 - C'è amarezza dunque per la scherma italiana in questa Olimpiade. Un bilancio che deve far riflettere e che sicuramente sarà analizzato nei prossimi mesi. Mentre il nuoto italiano festeggia con sei medaglie complessive, proprio come alle Olimpiadi di Sydney.

ore 05:15 - L'Italia del fioretto sconfitta dal Giappone: gli azzurri eliminati, la scherma chiude con 5 medaglie questa avventura a Tokyo.

ore 04:55 - «Ce la giocavamo tutta con la Russia, alla fine ce l'abbiamo fatta». E' il coro unanime di Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Minessi che hanno vinto la medaglia di bronzo nella finale 4x100 misti. E' il giorno del compleanno di Martinenghi che festeggia insieme ai compagni durante l'intervista al termine della gara.

ore 04:51 - L'Italia è terza! Medaglia di bronzo per i nostri ragazzi!

ore 04:48 - Sara Fantini raggiunge la finale del martello 71.68 ottenuto nel primo gruppo di qualificazione.

ore 04:46 - E' il momento della staffetta azzurra maschile: l'Italia ci prova in questi 4x100 misti. In acqua Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi.

Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi: «Grazie a tutti»

ore 4:34 - Scherma, l'Italia maschile del fioretto affronta il Giappone

ore 04:23 - L'Italia chiude al sesto posto. Vincono le australiane davanti a Stati Uniti e Canada

ore 04:18 - Tocca ora alle azzurre con l'Italia in corsia 6 per la 4x100 femminile: l'ultima gara di Federica Pellegrini da capitana per questa staffetta

Paltrinieri in diretta a Romanchuk: «Mi prendi per il c***?»

ore 04:05 - Paltrinieri ai microfoni della Rai dopo 1500: «Ho fatto di tutto per restare sul podio. Però ero stanchissimo, loro hanno fatto una grande gara. Ho provato a partire su un passo forte ma ero distrutto, ero proprio morto. Oggi avevo sensazioni strane, di stanchezza eccessiva. Non potevo fare niente di più, ho fatto il massimo: è un quarto posto con 14:45 che è un tempo che non mi appartiene. Non ero al 100%, complimenti ai miei avversari. Il sentimento che prevale ora? Mi dispiace solo non essere al top»

ore 04:02 - Vince Finke, poi Romanchuk e Wellbrock: Paltrinieri fuori dal podio nonostante una grande gara per l'azzurro con 14:45:01

ore 04:01 - Sono le ultime due vasche, Paltrinieri è staccato dai primi tre

ore 03:58 - Paltrinieri vede Wellbrock, Romanchuk e Finke davanti a lui: l'azzurro non molla

ore 03:55 - Super Greg resiste all'attacco di Wellbrock e risponde al tedesco con un buon ritmo ai 900 metri. C'è la reazione di Paltrinieri, è difficile tenere il passo in questi 1500

ore 03:51 - Paltrinieri scende di ritmo, ora è il tedesco Wellbrock a guidare questi incredibili 1500 metri

ore 03:48 - Dopo 50 metri è proprio Paltrinieri a guidare una delle gare più intense e difficili di questi giochi olimpici.

Paltrinieri, impresa negli 800 dopo la mononucleosi: «È più di un miracolo»

ore 03:44 - Nuoto, occhi puntati sulla corsia 6: Gregorio Paltrinieri in vasca per i 1500 metri. Forza Greg!

ore 03:38 - E' un Zazzeri esausto ma contento quello che vediamo in tv nel commentare il suo settimo posto al termine dei 50 stile libero: «Non mi sarei aspettato di essere cosi' comeptitivo, sono vicino alle medaglie. Questa è la mia prima finale olimpica, sono molto contento e da un lato forse è molto positivo il fatto che non abbia vinto. Perché inizia un nuovo quadrienno olimpico con obiettivi diversi: ora non mi posso piu' nascondere»

ore 03:31 - Nuoto, Zazzeri settimo al termine della gara vinta dallo statunitense Dressel che vince l'oro e fa il record olimpico. Argento per il francese Manaudou e bronzo per il brasiliano Fratus

ore 03:30 - Nuoto, è il momento dei 50 stile libero. L'Italia fa il tifo per Lorenzo Zazzeri in corsia 1

ore 03:10 - Martello, Sara Fantini: «C'era molta emozione in quel lancio. Si può sempre fare di meglio, non è venuto: spero di riuscire a entrare nelle 12. Questa è la mia migliore prestazione»

Ecco gli azzurri in gara oggi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

Golf, quarto giro uomini: Guido Migliozzi, Renato Paratore.

Sport equestri, completo/cross country individuale e a squadre: Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo.

Tiro a Segno, pistola 25m, qualificazioni uomini: Tommaso Chelli, Riccardo Mazzetti

Atletica, finale alto uomini: Gianmarco Tamberi. semifinali/finale: Marcell Jacobs, Filippo Tortu. semifinali 100m ostacoli donne: Luminosa Bogliolo. semifinali 400m ostacoli uomini: Alessandro Sibilio. qualificazioni 400m uomini: Davide Re, Edoardo Scotti

Nuoto, finale 50m sl uomini: Lorenzo Zazzeri; finale 1500m sl uomini: Gregorio Paltrinieri; finale staffetta 4x100m misti donne: Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo; Margherita Panziera, Federica Pellegrini. Finale staffetta 4x100m misti uomini: Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi.

Scherma, ottavi/finale fioretto a squadre uomini: Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo.

Vela, 470 donne: Elena Berta, Bianca Caruso 470 uomini: Giulio Calabrò, Giacomo Ferrari; Nacra 17 Foiling MX: Caterina Marianna Banti, Ruggero Tita; Laser radial donne: Silvia Zennaro;

Pallavolo uomini: Italia-Venezuela, gruppo A.