C'è l'accordo tra il gigante farmaceutico americano Pfizer e il Comitato olimpico internazionale (Cio) sulle forniture vaccinali. In particolare, l'intesa tra le parti riguarda la somministrazione del vaccino anti Covid agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2020: «Con centinaia di milioni di vaccini già somministrati e centinaia di milioni ancora da fare, Pfizer si impegna, insieme a BioNTech, a fare tutto il possibile per aiutare a porre fine a questa pandemia e aiutare a riportare il mondo a un senso di normalità», ha detto Albert Bourla, presidente e amministratore delegato, Pfizer. «Il ritorno dei Giochi Olimpici e Paralimpici rappresenta un momento monumentale di unità mondiale e di pace dopo un anno estenuante di isolamento e devastazione. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel fornire vaccini agli atleti e alle loro delegazioni olimpiche nazionali, ove possibile».

La dichiarazione

«Fornire vaccini ai partecipanti ai Giochi è uno dei modi fondamentali per contribuire a garantire che i Giochi siano più sicuri e di successo possibile. Con oltre 430 milioni di dosi già erogate, il nostro vaccino continua ad aiutare a proteggere vite in tutto il mondo e a riportarci alla nostra vita normale», ha affermato Ugur Sahin, MD, Ceo e co-fondatore di BioNTech.

«I Giochi Olimpici e Paralimpici di quest'anno sono un momento storico che rappresenta la comunità globale e il modo in cui stiamo insieme. Siamo onorati di poter contribuire con il vaccino a sostenere la sicurezza dei Giochi Olimpici e Paralimpici». L'annuncio segue l'uscita della seconda edizione dei Playbook , che forniscono informazioni dettagliate e linee guida ai vari gruppi di stakeholder che partecipano ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

