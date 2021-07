Anche prima della fiaccola olimpica, dei portabandiere di tutte le nazioni, dei fuochi d'artificio, delle coreografie, a scendere in campo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - che prenderanno il via ufficialmente il 23 luglio alle 13 (ora italiana) con la cerimonia di apertura - ci saranno le ragazze del softball, e quindi anche le nostre azzurre, capitanate da Erika Piancastelli e spinte dalla memoria di Enrico Obletter, scomparso a causa del Covid a febbraio scorso.

Tokyo 2020, gli azzurri in gara domani

Ad aprire le danze, quindi, sarà proprio il softball femminile. Domani alle 5:00 (sempre ora italiana, mentre in Giappone sarà ora di pranzo), scenderanno in campo proprio loro, alla ricerca di una medaglia storica in campo olimpico dopo i successi in ambito europeo. Italia-USA, loro sì le favorite al metallo più prezioso, sarà quindi il primo e unico appuntamento del pre - si fa per dire - Tokyo 2020. E si potrà vedere sia su Raidue, interamente, sia sulla piattaforma di riferimento, Discovery+, dove sarà possibile seguire tutte le partite in diretta e on demand.