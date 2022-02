Pechino 2022, Xi dichiara aperti i Giochi: gli atleti italiani sfilano in mantella tricolore

I Giochi sono ufficialmente aperti. La cerimonia di inaugurazione è iniziata poco dopo le 20 (ora locale, le 13 italiane) e si è svolta allo Stadio Nazionale di Pechino, noto come “Nido d’Uccello”. Alla fine il braciere è stato acceso. Come sempre, ad aprire le danze è stata la Grecia, il Paese dove si è svolta la prima edizione dei Giochi. Poi, via via tutte le altre Nazioni in ordine alfabetico cinese. Per la prima volta, presente ai Giochi invernali anche l’Arabia Saudita. L’Italia è entrata dentro lo stadio per 90esima e penultima, tutti dietro la portabandiera Michela Moioli, che ha tenuto alto il tricolore. Le azzurre e gli azzurri, sopra la divisa da podio, hanno indossato la mantella tricolore, omaggio alla bandiera, e la mascherina. “Sono super emozionata e super felice”, aveva scritto sui social la bergamasca, che ha preso il posto dell’infortunata Sofia Goggia.

Pechino 2022, Xi dichiara aperti i Giochi

La Cina, Paese ospitante, ha sfilato subito dopo l’Italia guidata da due alfieri: l’atleta di skeleton femminile Zhao Dan e il pattinatore di velocità Gao Tingyu. La Cerimonia è stata allestita e diretta da Zhang Yimou, regista tre volte candidato agli Oscar, che ha già guidato la “macchina organizzativa” delle Cerimonie di apertura e chiusura di Pechino 2008, oltre che le cerimonie di apertura di Atene 2004 e PyeongChang 2018. Una volta conclusa la sfilata, hanno preso la parola sia il presidente del comitato organizzatore che quello del Cio Bach. Il presidente del Cio ha pronunciato il suo discorso: «L'obiettivo è unire l'umanità in tutta la sua diversità, questa è una missione che è stata approvata dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata per la tregua olimpica. Gli atleti olimpici sono promotori della pace. Faccio appello a tutti i politici del mondo: rispettate la tregua olimpica, date una possibilità alla pace».

Il via alle Olimpiadi

Infine, la fatidica frase che dà il via all’Olimpiade: “Dichiaro aperti i ventiquattresimi giochi olimpici invernali 2022”. «La cerimonia d'apertura è sempre un'emozione indescrivibile, unica e ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l'unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d'albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un'esperienza simile», così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal Covid hotel di Pechino dove è in isolamento per la positività. «Mi sono molto emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la bandiera - ha aggiunto -. L'ho sentita al telefono poco prima dell'ingresso in campo. Era tesa ma felice. La squadra era elegantissima con la mantella disegnata da Giorgio Armani. Il tricolore è sempre da brividi».