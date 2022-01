Olimpiadi Pechino, crescono i contagi tra gli atleti e il personale accreditato

Entrati nella settimana che porta ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 cresce l'apprensione tra gli organizzatori per l'aumento di casi Covid tra i partecipanti e gli ospiti. Gli organizzatori, come riporta l'Adnkronos, hanno annunciato ieri altri 37 positivi tra le persone accreditate, di cui una dozzina di atleti o membri delle squadre. In totale, dal 23 gennaio sono stati registrati ben 176 test positivi, 51 dei quali tra atleti e membri delle squadre. I partecipanti alle Olimpiadi, da regolamento, sono completamente separati dalla popolazione. Ogni atleta, allenatore o dirigente deve sottoporsi a un test al giorno, dopo un primo già effettuato all'arrivo. I positivi verranno isolati in un hotel dedicato. La Cina sta perseguendo a livello nazionale una meticolosa strategia contro il coronavirus che prevede anche piccoli gruppi di casi presi di mira con misure rigorose, tanto che diverse città con milioni di abitanti sono attualmente in lockdown.