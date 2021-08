Cinque medaglie per scattare nel medagliere e insidiare la Francia, adesso vicinissima. L'Italia vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi di Tokyo e chissà che un'altra gioia non arrivi di nuovo dalla marcia: dopo l'oro nella 20 km maschile con Massimo Stano tocca a quella femminile: si parte alle 9.30 con le azzurre Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano e Valentina Trapletti. Alle 10.15, le donne del ciclismo su pista per la finale dell'Americana con Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Chamizo dopo la delusione di ieri in semifinale cerca un bronzo nella categoria 74 kg, Busà nel kumite vuole dimostrare ancora una volta di essere il migliore al mondo. Alle 3.30 le farfalle della ginnastica ritmica, che però parte con la gara all around delle individualiste (Alex Agiurgiuculese e Milena Baldassarri). Gli occhi però sono tutti puntati sulla finalissima della 4x100 maschile: Jacobs cerca un'altra incredibile e storica medaglia insieme a Tortu, Desalu e Patta: appuntamento alle 15.50 italiane.

Oggi è arrivata una bella cinquina di medaglie, ma non c’è tempo per riposare perché già alle 22.30 ci sono i primi atleti dell’#ItaliaTeam da sostenere. Siete pronti?#Tokyo2020 | #StuporMundi pic.twitter.com/0d7x3HGH5T — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 5, 2021

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 6.10 CONYEDO FUORI AI QUARTI

Con un netto 6-0 Snyder (Usa) ha eliminato l'azzurro Conyedo nella lotta libera. La speranza è che Snyder vada in finale così da poter sfruttare i ripescaggi e tentare la corsa al bronzo.

Ore 6.00 RITMICA, OK LE AZZURRE

Nonostante la perdita del cerchio per Alexandra Agiurgiuculese, alla fine della seconda rotazione l'azzurra è al sesto posto. Quinta invece Baldassarri. Le prime dieci vanno in finale.

Ore 5.30 LOTTA LIBERA, CONYEDO AI QUARTI

L’azzurro Abraham de Jesus Conyedo, cubano naturalizzato, è nei quarti della lotta libera categoria 97 kg: battuto 6-1 il romeno Albert Saritov.

Ore 5.20 BEACH VOLLEY FEMMINILE, ORO AGLI USA

Senza storia la finale di beach volley femminile: le americane April Ross e Alix Klineman sconfitto 2-0 in finale (21-15, 21-16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy.

Ore 4.50 KARATE, FUORI BUSATO

È fuori Mattia Busato: nel karate l'azzurro non accede alla seconda fase per colpa di una prima performance da quarto posto. Nella seconda non è riuscito a rimontare nonostante una prova migliore ed entrare nei primi tre. Avanti Ryo Kiyuna, poi il turco Sofuoglu e il venezuelano Diaz Fernandez.

Ore 4.40 RITMICA, AGIURGIUCULESE TERZA A META' DELLA PRIMA ROTAZIONE

Averina (Russia, 27.225), poi Salos (Bielorussia, 25.700) e la nostra Agiurgiuculese (25.600): sono queste le prime tre posizioni a metà della prima rotazione.

Ore 4.25 KARATE, BUSATO SI MIGLIORA: 25.92

Nel secondo kata nella Pool B l'azzurro Busato si migliora: punteggio di 25.92.

Ore 4.20 BEACH VOLLEY FEMMINILE, BRONZO ALLA SVIZZERA

La Svizzera ha vinto il bronzo nel beach volley femminile grazie alla coppia Vergé-Depré e Heidrich: battute 2-0 (21-19, 21-15) le lettoni Graudina-Kravcenokova.

Ore 4.05 KARATE, MATTIA BUSATO PER ORA 4°

Mattia Busato è quarto dopo il primo kata nella Pool B: così sarebbe fuori ral ranking round. Per rientrare deve fare meglio nel secondo round di Diaz Fernandez (Venezuela) per assicurarsi una finale per la medaglia.

Ore 3.50 OK ALEX AGIURGIUCULESE

Buonissima prova di Alexandra Agiurgiuculese alla palla: punteggio di 25.600, momentaneamente il secondo punteggio più alto.

Ore 3.20 GINNASTICA RIMICA, VIA ALLE QUALIFICAZIONI ALL-AROUND

Due azzurre in gara nelle qualificazioni della ginnastica artistica nell'all-around individuale: sono Milena Baldassarri (26esima e ultima a esibirsi) e Alexandra Agiurgiuculese (sesta a esibirsi).

Ore 3.00 KARATE, ECCO BUSATO

Dopo il bronzo di Viviana Bottaro, altri due azzurri impegnati nel karate. Il primo è Mattia Busato, che fa il suo esordio alle 3 nel pool B del kata. Alle 10 Luigi Busà nel kumite -75 kg.

Ore 2.20 ORO A TOMALA NELLA 50 KM DI MARCIA

La 50 km di marcia la vince Tomala, argento a Hilbert (Germania) e bronzo a Dunfee (Canada).

Ore 1.40 TOMALA SCAPPA, DIETRO GLI ITALIANI

Attacco del polacco Tomala, che ha quasi 2' di vantaggio sugli inseguitori. L'azzurro Agrusti è 22esimo a 3'18'', Caporaso 25esimo.

Ore 00.55 SI RITIRA DINIZ: ERA LA SUA ULTIMA MARCIA IN CARRIERA

Problemi fisici per il francese Diniz, che detiene il record del mondo: a 43 anni era la sua ultima marcia. Ed era anche nel gruppo di testa.

Ore 00.15 MARCIA, DOPO 15 KM C'È LUO DAVANTI

Il cinese Luo è davanti a tutti dopo 15 km. Tomala, Toth, Maruo e Pinzon dietro di circa 20''.

Ore 22.30 VIA ALLA 50 KM DI MARCIA

La prima gara del venerdì è la 50 km di marcia: Agrusti, Caporaso e De Luca per gli azzurri. Alle 5.30 del mattino in Giappone già 80% di umidità e circa 25-28 gradi.