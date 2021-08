È l'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e oggi si assegnano le ultime medaglie. Dopo la maratona terminata intorno alle 2 e vinta dal re Eliud Kipchoge, consacratosi tra i più grandi maratoneti della storia, alle 4 sono state le Farfalle azzurre della ginnastica ritmica a dare spettacolo vincendo il bronzo (medaglia numero 40 dell'Italia): Centofanti, Duranti, Maurelli, Mogurean, Santandrea guidate da Emanuela Maccarani sono da sogno.

AGGIORNA LA DIRETTA

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 6.45 OMNIUM, NIENTE DA FARE PER BALSAMO

Elisa Balsamo ha chiuso al 14° posto l'Omnium di ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La gara dell'azzurra è stata condizionata da una spaventosa caduta, senza particolari conseguenze, che nella prima delle quattro prove della specialità ha coinvolto anche altre cicliste. Oro a Jennifer Valente (Usa), argento alla giapponese Yumi Kajihara, bronzo all'olandese Kirsten Wild.

Ore 6.10 BASKET DONNE, ORO A TEAM USA

Team Usa vince l'oro nel basket femminile battendo 90-75 in finale il Giappone. È il 7° oro consecutivo.

Ore 5.55 GINNASTICA RITMICA, L'ITALIA VINCE IL BRONZO

Le Farfalle della ginnastica ritmica hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'all around a squadre a Tokyo 2020. È il terzo podio olimpico per l'Italia. Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso con 87.700 punti. Oro alla Bulgaria con 92.100 e argento alla rappresentativa russa con 90.400.

Ore 4.50 BALSAMO AL 15° POSTO DOPO LA TERZA PROVA

Elisa Balsamo è al 15° posto della classifica generale dopo la terza prova dell'Omnium (eliminazione). Ora resta solo la corsa a punti alle 5.25.

Ore 4.10 OMNIUM, BALSAMO AL 12° POSTO A METÀ GARA

Dodicesima a metà gara Elisa Balsamo dopo la tempo race vinta dalla britannica Kenny. L'azzurra ha perso un giro. Ora eliminazione e corsa a punti, ma la strada è in salita.

Ore 3.50 VIA ALLA TEMPO RACE, BALSAMO IN PISTA

Comincia la Tempo Race, seconda prova dell'Omnium: uno sprint a ogni giro. C'è Elisa Balsamo che si è ripresa dalla caduta rovinosa nello scratch.

Ore 3.45 PALLANUOTO, IL SETTEBELLO CHIUDE AL 7° POSTO

Grazie al 18-17 sul Montenegro ai rigori, il Settebello chiude al settimo posto la sua Olimpiade.

Ore 3.35 OMNIUM BALSAMO AL 13° POSTO DOPO LO SCRATCH 03:51 - 8 ago

Dopo la caduta di gruppo in cui è stata coinvolta anche Elisa Balsamo nello scratch dell'Omnium, tutte le cicliste finite a terra sono state classificate al 13° posto d'ufficio con 16 punti.

Ore 3.30 PALLAVOLO, SERBIA DI BRONZO

La Serbia ha vinto la medaglia di bronzo nella pallavolo femminile: Corea del Sud k.o. in 3 set

Ore 3.15 CADUTA SPAVENTOSA, COINVOLTA ANCHE LA BALSAMO

Una spaventosa caduta, che ha coinvolto alcune cicliste, tra le quali l'azzurra Elisa Balsamo, ha caratterizzato la prima delle quattro prove dell'Omnium donne delle Olimpiadi di Tokyo. All'Izu Velodrome, dopo essere caduta, l'azzurra è stata soccorsa, ma non pare aver subito conseguenze fisiche e quindi dovrebbe partecipare anche alle altre tre prove.

Ore 3.00 VIA ALL'OMNIUM FEMMINILE, IN GARA LA BALSAMO

Via alla gara dell'Omnium femminile, in pista Elisa Balsamo. Si parte con lo scratch: le atlete devono percorrere 30 giri.

ORE 2.50 FARFALLE DALLE 4 PER IL PODIO

La squadra azzurra di ginnastica ritmica, le Farfalle (Centofanti, Duranti, Maurelli, Mogurean, Santandrea) sogna una medaglia nel concorso generale dopo il 3° posto in qualifica.

Diretta Ginnastica ritmica, la finale: l'Italia sogna una medaglia con le Farfalle

Ore 2.15 MARATONA, KIPCHOGE VINCE L'ORO

Il campione olimpico in carica, il kenyano Eliud Kipchoge, ha vinto a Sapporo la maratona di Tokyo 2020 arrivando in solitudine al traguardo, con il tempo di 2 ore 8'38". Medaglia d'argento all'olandese Nageeye, a 1'20", bronzo al belga Abdi, a 1'22". E gli italiani? Eyob Ghebrehiwet Faniel e Yassine El Fathaoui sono arrivati rispettivamente 20° - in 2 ore 15'11" - e 40° in 2 ore 19'44". Faniel era stato fino a metà corsa nel gruppo di testa, insieme al terzo azzurro in gara, Yassine Rachik, che si è poi ritirato. Caduta verso metà corsa, per un probabile malore, del brasiliano Do Nascimiento, che ha ripreso la corsa ma è stato successivamente nuovamente soccorso. Al 15° chilometro era stato lui a passare in testa con 46'03".