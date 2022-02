Pechino 2022, meno uno al via: Moioli sventolerà il tricolore

Domani è il grande giorno. Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 iniziano ufficialmente dalle ore 13 (italiane, le 20 locali), orario della cerimonia inaugurale in cui il presidente cinese Xi Jinping dichiarerà aperta la ventiquattresima edizione dei Giochi. Come capita di solito, però, alcune gare di qualificazione sono già iniziate prima. Ieri notte, il doppio misto del curling ha vinto entrambi i match: 8-4 agli Stati Uniti e 8-7 alla Svizzera.

Le Olimpiadi di Pechino dureranno poco più di due settimane, da venerdì 4 a domenica 20 febbraio. Il 4 febbraio Michela Moioli sventolerà il tricolore davanti alla delegazione italiana. Poi, una volta accesa la fiamma olimpica, si inizierà a fare sul serio con le prime finali. Il giorno dopo, sono in palio le prime medaglie. E per l’Italia subito tre carte da medaglia: Francesca Lollobrigida nei 3000 metri dello speed skating; la staffetta mista di biathlon; la staffetta mista di short track. Da domenica 6 febbraio, invece, inizierà l’Olimpiade per lo sci alpino: Dominik Paris andrà a caccia della medaglia nella discesa libera. Il 7 febbraio sarà il turno di Brignone e Bassino in gigante, di Wierer nella sprint di biathlon e di Fontana nello short track. In attesa di capire se Sofia Goggia riuscirà ad essere della partita. Insomma, c’è la possibilità di sognare. Prima di Pechino, l’Italia ha conquistato 124 medaglie nella storia dei Giochi invernali, un bottino complessivo che vanta 40 ori e 36 argenti oltre a 48 bronzi. Memorabili le edizioni chiuse al 4° posto da Grenoble '68 a Lillehammer '94, quest'ultima la più ricca di sempre per gli Azzurri (20 medaglie). Per Pechino, l’obiettivo dichiarato dal Coni è quello di migliorare il bottino di PyeongChang 2018: 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi.