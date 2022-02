Olimpiadi, sul podio del freestyle sorrisi tra Russia e Ucraina

In un periodo di fortissime tensioni e venti di guerra, un messaggio di pace e fratellanza arriva direttamente dalle Olimpiadi. Durante la cerimonia di premiazione del freestyle skiing (specialità aerials) l'ucraino Oleksandr Abramenko (argento) e Ilia Burov (branzo) si sono salutati e hanno posato insieme sorridendo e scambiandosi battute durante le tradizionali foto di rito: un gesto non scontato nei giorni in cui le relazioni tra i due Paesi non sono stati mai stati così incrinati. Non è la prima volta per i due, che avevano infatti fatto lo stesso gesto agli scorsi Giochi Olimpici di Pyeongchang: allora Abramenko aveva vinto una storica medaglia d'oro con Burov sempre terzo: i loro abbracci avevano colpito tutti a causa delle tensioni e della vicenda in contemporanea dell'occupazione della Crimea.