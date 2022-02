Olimpiadi Pechino 2020, è iniziata la staffetta della torcia olimpica

Il momento più solenne dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 ha preso ufficialmente il via. La staffetta della torcia olimpica, in vista della cerimonia inaugurale del 4 febbraio, è partita dall'Olympic Forest Park - a nord di Pechino - tra gli applausi di un centinaio di spettatori. Il primo tra i tedofori è stato Luo Zhihan, campione del mondo cinese nel pattinaggio di velocità che ha poi consegnato la torcia a Jing Haipeng, astronauta. Il percorso, modificato e ridotto a causa della pandemia, toccherà le città di Pechino, Yanqing e Zhangjakou prima di tornare nella capitale per l'accensione del braciere olimpico. In totale sono stati 1.200 i tedofori, persone premiate per i loro servizi nell'ambito sportivo, nella società, nel mondo degli affari e della politica.

Sono arrivati nel frattempo anche gli auguri di Papa Francesco per gli atleti e le atlete che parteciperanno alle gare: «Rivolgo di cuore il mio saluto a tutti i partecipanti, auguro agli organizzatori il miglior successo e agli atleti di dare il meglio di sé. Lo sport con il suo linguaggio universale può costruire ponti di amicizia e solidarietà tra persone e popoli di diverse culture e religioni. Auguro a tutti di vivere un'esperienza unica di fratellanza umana e di pace».