Olimpiadi. Per l'Atletica il napoletano. Alessandro Sibilio chiude al terzo posto la batteria dei 400 ostacoli e strappa il pass diretto per la semifinale. A Elena Bellò invece serve il ripescaggio negli 800 metri: il suo è il 14° tempo di giornata, sufficiente per andare avanti.

Sibilio è stato medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli agli Europei under 23 di Tallinn 2021 e agli Europei under 18 di Tbilisi 2016.