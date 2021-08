Tokyo 2020, quattro cose sul Giappone che (forse) non sapete

Terra affascinante e misteriosa il Giappone. Talmente lontana dalla nostra cultura che non è sempre facile capire come muoversi. Per questo ecco qualche consiglio utile, specie in caso di viaggi imminenti. Quattro dritte per comprendere Tokyo.

⁃ Molti giapponesi parlano pochissimo o per niente l’inglese. E le conversazioni procedono con voi che provate a spiegare delle cose e loro che rispondono “ai”. Poi, dopo qualche minuto, magicamente, ci si capisce. Da qui la convinzione che la parola “ai” sia un po’ come il verbo “puffare” che può significare un po’ tutto.

⁃ A Tokyo ci sono pochissimi insetti. Ho visto in dieci giorni una mosca e una zanzara. In compenso ci sono le cicale. Molte cicale. Moltissime. E sono enormi. Io non so di cosa si cibino le cicale ma un’idea me la sono fatta.

