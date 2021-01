​Tokyo 2021, il primo ministro Suga: «Determinati a svolgere le Olimpiadi quest'anno​»

Le Olimpiadi partiranno regolarmente il prossimo 23 luglio. Ne è convinto Yoshihide Suga, primo ministro giapponese intervenuto al Forum di Davos: «Siamo determinati a far svolgere quest'anno i Giochi di Tokyo. Il loro svolgimento sarà la testimonianza di una umanità che prevale sulla pandemia. Sono allo studio tutte le contromisure per impedire la diffusione del contagio da coronavirus con la stretta collaborazione delle autorità comunali di Tokyo e del Comitato organizzatore».

Tokyo resiste, quindi, nonostante i rumors che già raccontavano di un annullamento in vista: «L’organizzazione delle Olimpiadi resta difficile, ma siamo concentrati sulla cerimonia d’apertura del 23 luglio di quest’anno. Lavoriamo giorno e notte per organizzare dei Giochi in sicurezza, non per cancellarli» aveva detto pochi giorni fa il presidente del Cio Thomas Bach.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA