Le Olimpiadi ai tempi del Covid tra divieti e giapponesi contro

Immaginiamo un volo no-stop lungo 12 ore partendo dall'Italia avendo tra i documenti green pass, vaccinazioni, tamponi quasi quotidiani e tutte i protocolli possibili e immaginabili rigorosamente rispettati. Una volta atterrati a Tokyo altro giro di tamponi che ti tengono fermo in aeroporto per quattro ore. Successivamente in una novella cassandra crossing tutti in pullman destinazione alberghi blindati dai quali non si può uscire nemmeno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati