Un oro, quattro argenti e quattro bronzi: è il bottino convincente dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo le prime tre giornate di gare. Più di Francia e Gran Bretagna, meno solo di Giappone, Stati Uniti, Cina e Russia. Oggi 27 luglio occhi puntati sul nuoto, con Federica Pellegrini che centra un'incredibile e storica finale con il settimo tempo. Esordio anche per Paltrinieri, una delle punte di diamante della spedizione, negli 800 stile libero. Negli sport di squadra ecco la pallavolo di Paola Egonu contro la Turchia e il Settebello contro la Grecia. Alle 12.45 le Fate della ginnastica artistica in finale.

Con le quattro medaglie di oggi #ItaliaTeam sale a un oro 🥇, quattro argenti 🥈e quattro bronzi 🥉. Un bottino già esaltante! Lo spettacolo prosegue con un martedì ricco di gare da non perdere assolutamente. Stay tuned! #Tokyo2020 | #StuporMundi pic.twitter.com/HW9Fqyq2yR — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 26, 2021

La diretta delle Olimpiadi

Ore 5:50 JUDO, CENTRACCHIO AGLI OTTAVI

Maria Centracchio agli ottavi nel judo: battuta per ippon Damiella Nomenjanahary (Madagascar) nei -63 kg.

Ore 5:45 NUOTO, 200 FARFALLA: BURDISSO IN FINALE

Federico Burdisso con il terzo tempo in semifinale in 1.55.11 si qualifica per la finale dei 200 metri farfalla con il quarto tempo complessivo. Eliminato invece Giacomo Carini, 7° nella prima semifinale e 15° tempo complessivo.

Ore 5:30 SPADA FEMMINILE, ITALIA IN SEMIFINALE

La squadra azzurra femminile di spada accede alla semifinale di Tokyo 2020. Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola, nei quarti di finale hanno battuto la Russia 33-31. L'Italia in semifinale affronterà l'Estonia.

Ore 5:10 NUOTO, FUORI FRANCESCHI E CUSINATO

Sara Franceschi e Ilaria Cusinato non si sono qualificate per la finale dei 200 misti femminili. Le due azzurre hanno chiuso rispettivamente con il 13° e 14° tempo.

SPADISTE IN SEMIFINALE! 🤺👊 Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola hanno la meglio sulla squadra del Comitato Olimpico Russo 33-31! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @Federscherma pic.twitter.com/l4eAGHrRe1 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

Ore 5:25 JUDO, OK PARLATI

Christian Parlati ha battuto per ippon l'egiziano Abdelaal nella categoria -81 kg.

Ore 4:40 CARRARO SETTIMA NEI 100 RANA, ORO A JACOBY

Colpo di scena nei 100 rana, dove Lilly King si è vista strappare l'oro da Lydia Jacoby, classe 2004 che ha vinto a sorpresa in 1’04”95, sesto tempo di sempre. Argento alla sudafricana Tatjana Schoenmaker, bronzo alla King a 1’05”54. Martina Carraro settima in 1’06”19.

Ore 4:10 NUOTO, 100 DORSO: CECCON SFIORA IL BRONZO

Thomas Ceccon migliora il record italiano nei 100 dorso ma non basta. L'azzurro chiude al quarto posto la finale sfiorando la medaglia per undici centesimi, dopo che ieri aveva conquistato l'argento nella staffetta 4x100 stile libero.

Ore 3:55 NUOTO, 200 SL: ORO A DEAN

Tom Dean vince l'oro dei 200 stile libero in 1’44”22 davanti allo scozzese Duncan Scott di 4 centesimi, bronzo al brasiliano Fernando Scheffer in 1’44”66.

Ore 3:45 BEACH VOLLEY, OK LUPO-NICOLAI

I vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai approdano alla fase a eliminazione diretta del torneo olimpico di beach volley. Gli azzurri si sono imposti sui padroni di casa del Giappone 2-0 (21-19, 21-16) e azzurri giocheranno venerdì contro la Polonia: in palio il primo posto del girone.

Ore 3:40 FEDERICA PELLEGRINI IN FINALE!

Grande impresa di Federica Pellegrini, che centra l'accesso alla finale dei 200 stile libero. È la quinta finale olimpica, nessuno ci era mai riuscito. Nella sua semifinale arriva terza dall'ottava corsia in 1'56''44.

Ore 2:00 TRIATHLON, ORO STORICO ALLE BERMUDA

Nel triathlon, disciplina che apre la quarta giornata di gare, primo storico oro alle Bermuda con Flora Duffy, argento a Georgia Taylor-Brown (Gran Bretagna), bronzo a Katie Zaferes (Usa). Settima Alice Betto, ventesima Verena Steinhauser.

Il programma di oggi 27 luglio e gli italiani in gara

Ore 23:30 – TRIATHLON femminile (FINALE): ALICE BETTO, ANGELICA OLMO, VERENA STEINHAUSER

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): DANIELE LUPO/PAOLO NICOLAI

Ore 3:30 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (semifinali): FEDERICA PELLEGRINI

Ore 3:59 – NUOTO maschile 100 metri dorso (FINALE): THOMAS CECCON

Ore 4:00 – JUDO maschile -81kg (eliminatorie e ottavi di finale): CHRISTIAN PARLATI

Ore 4:00 – JUDO femminile -63kg (eliminatorie e ottavi di finale): MARIA CENTRACCHIO

Ore 4:17 – NUOTO femminile 100 metri rana (FINALE): MARTINA CARRARO

Ore 4:25 – SCHERMA femminile spada a squadre (quarti di finale): ITALIA

Ore 4:35 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (semifinali): FEDERICO BURDISSO, GIACOMO CARINI

Ore 4:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -59kg (gruppo B): MARIA GRAZIA ALEMANNO

Ore 4:58 – NUOTO femminile 200 metri misti (semifinali): SARA FRANCESCHI, ILARIA CUSINATO

Ore 5:00 – VELA femminile laser radial (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 5:13 – TIRO CON L’ARCO maschile (primo turno): MAURO NESPOLI

Secondo match dalle ore 4:00 – TENNIS femminile (ottavi di finale): CAMILA GIORGI

Ore 6:06 – BOXE femminile -60kg (primo turno): REBECCA NICOLI

Ore 7:00 – CANOA femminile kayak K1 (semifinali): STEFANIE HORN

Ore 7:42 – BOXE femminile -69kg (primo turno): ANGELA CARINI

Ore 8:00 – MOUNTAIN BIKE femminile cross country: EVA LECHNER



Ore 8:30 – PALLANUOTO maschile ITALIA-Grecia

Ore 9:25 – VOLLEY femminile ITALIA-Turchia

Ore 10:25 – BASKET 3X3 femminile Italia-Russia (gironi)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, THOMAS CECCON

Ore 12:00 – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, GABRIELE DETTI

Ore 12:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile All-Around a squadre (FINALE): ITALIA

Ore 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -64kg (gruppo A): GIORGIA BORDIGNON