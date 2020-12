È cominciato il conto alla rovescia per la partenza della torcia delle Olimpiadi di Tokyo, posticipate al 2021 a causa della pandemia da Covid. La staffetta inizierà la sua corsa dalla prefettura nord-orientale di Fukushima il 25 marzo, come confermato dagli organizzatori.

Il via dal J-Village di Fukushima, un centro tecnico dedicato agli allenamenti calcistici che è stato utilizzato come base d'emergenza nel disastro nucleare del 2011. La torcia, il cui percorso verrà poi specificato nel dettaglio a metà febbraio, attraverserà 859 comuni toccando tutte e 47 le prefetture del Paese. Un viaggio che durerà 121 giorni fino al 23 luglio, quando verrà acceso il calderone olimpico nello Stadio Nazionale di Tokyo. Sarà quello il via ufficiale dei Giochi del 2021, che si chiuderanno l'8 agosto.

Nonostante il rinvio, verrà mantenuto il nome Tokyo 2020 per questioni di marketing e di branding. È la prima volta nella storia che le Olimpiadi vengono posticipate anziché cancellate. La capitale del Giappone è già alla seconda designazione per i Giochi, dopo quella del 1964.

