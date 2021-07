Volley, riscatto Italia col Giappone: 3-1 e seconda vittoria azzurra

Riscatto dell'Italia nel torneo olimpico di pallavolo maschile: a due giorni dalla netta sconfitta con la Polonia, il sestetto azzurro ha battuto il Giappone, padrone di casa, per tre set a uno (25-20, 25-17, 23-25, 25-21).

La formazione allenata da Gianlorenzo Blengini ha così conquistato la seconda vittoria (la prima era stata all'esordio, al tie break contro il Canada) in un gruppo B molto equilibrato, nel quale nessuna squadra è a punteggio pieno. Due infatti sono le vittorie finora ottenute anche da Polonia, Iran e Giappone.

Un solo successo per il Canada, tre sconfitte per il Venezuela. Le prime quattro si qualificheranno per i quarti di finale dove ci sarà l'incrocio con il girone A.