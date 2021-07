Tokyo 2020, il Settebello fa l'impresa ma la Rai non trasmette la partita

Il Settebello di pallanuoto campione del mondo in carica e vincitore di due medaglie alle ultime due Olimpiadi (argento 2012 e bronzo 2016) è tra i candidati al podio di Tokyo. Ma la Rai lo ignora. Per gli appassionati di pallanuoto non è stato possibile assistere alla sfida con gli Stati Uniti, cominciata male per gli azzurri di Campagna e vinta con una clamorosa rimonta per un gol. La partita dell'Italia, che si è qualificata ai quarti, non è stata trasmessa in diretta. Spazio stamattina al tiro a segno e alla canoa e gli appassionati di scherma hanno potuto seguire a sprazzi la semifinale del fioretto femminile a squadra.

Così non va. Meritano più rispetto Di Fulvio e i suoi compagni. Il Settebello ha una grande storia, con ben 8 medaglie olimpiche conquistate, di cui tre d'oro (Londra 1948, Roma 1960 e Barcellona 1992). Il torneo di pallanuoto è ancora lungo, la Rai, che si avvale della preziosa collaborazione dell'ex campione napoletano di pallanuoto Francesco Postiglione, riuscirà a rimediare?