Atletica. «Cannoncino» dei record e primatista mondiale. Originali le sue mascherine. Oro a Londra 2012 nel getto del peso, bissato a Rio 2016. Terza partecipazione alle Paralimpiadi per la napoletana Legnante (foto Mantovani/Fispes). «Assunta è un’atleta matura e determinata. Questo lo dimostra continuamente ed in modo particolare sul come ha vissuto questo lungo periodo di preparazione dopo il suo grave infortunio (tendine d'Achille sinistro). Con pazienza e meticolosità ha portato avanti la sua riabilitazione post trauma e la successiva preparazione atletica ed ora è pronta per questa ennesima avventura paralimpica», spiega Sandrino Porru, presidente Fispes. «I suoi risultati e soprattutto la sua maturità di atleta, ma ancor prima la sua persona, sono un punto di riferimento importantissimo per tutta la squadra, in particolar modo per i suoi compagni, che vedono in lei un faro sicuro. Per questo esprimo tutta la mia gratitudine: un grande dono per l’intera aletica paralimpica italiana e mondiale», dichiara soddisfatto Porru. «Mi aspetto che faccia semplicemente ciò che solitamente è capace di fare. Essere amalgama per il gruppo ed essere d’esempio per tutti sul come scendere in campo: con decisione, concentrazione e grande consapevolezza. Il suo un percorso frutto di un lavoro serio e di sacrificio, condiviso con tanti altri coattori (tecnici, società, federazione e famiglia)», conclude Porru.

Nuoto. Dal Brasile al Giappone, dall'ombra del Vesuvio al monte Fuji. Super Boni (Fiamme Oro/Caravaggio Sporting Village) farà valere la sua esperienza e la sua arguzia clorata. Splende ancora il bronzo benedetto dal Cristo Redentore sul Corcovado. In cerca di conferme nel paese del Sol Levante e seconda presenza alle Paralimpiadi. Esordienti Marigliano e Procida, entrambi tesserati per il Centro Sportivo Portici. Cuffia, occhialini e costume per i campioni di Barra e Castellammare di Stabia che tenteranno l'impresa nipponica.

Scherma in carrozina. I suoi studenti tifano per la professoressa simbolo della Federico II. Prepara l'assalto giusto Rossana Pasquino (Club Schermistico Partenopeo/Fiamme Oro). Sciabolatrice e spadista, super Ross conta di superare in fretta l'emozione del debutto.

Sitting Volley. Fascia di capitano per Alessandra Vitale, desiderosa di ben figurare con la Nazionale azzurra. Giappone, Canada e Brasile le avversarie da battere nel girone. Nola Città dei Gigli seguirà con vivo interesse le vicende di campo. C'è sempre una prima volta.

Canottaggio. Sea Forest Waterway il campo di regata dove Alessandro Brancato (RYCC Savoia) e soci ambiscono a primeggiare. Quattro con Pr3 mix la specialità nella quale il vogatore partenopeo si misurerà. L'armo italico promette battaglia. Alla riscossa il debuttante del remo.

Judo. Cieca e sorda, Matilde Lauria (Noived Napoli) si sforzera' di tenere alto il tricolore. Allenata dal maestro Gennaro Muscariello, la guerriera del tatami non si farà intimorire dalle sue avversarie. Essere in Estremo Oriente è già un grande successo.

Completano la delegazione campana i quattro tecnici: Guido Pasciari (presidente Fipav Campania), Enzo Allocco (Finp), Antonio Di Rubbo (Fipe), Donato Gallo (Fitet).

Al via domani la 16esima edizione dei Giochi Paralimpici (24 agosto-5 settembre). Napoli e la Campania sempre presenti.