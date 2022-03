Doppio argento per l'Italia nella sesta giornata delle Paralimpiadi

Doppia medaglia d’argento per l’Italia in questa sesta giornata dei Giochi Paralimpici invernali in scena a Pechino. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli, dopo aver ottenuto il primo posto nella prima manche (54.88) della gara di Slalom Gigante, categoria Vision Impaired, devono arrendersi ad una prestazione straordinaria dell’austriaco Aigner, che chiude la seconda manche a 53.43, con un tempo finale di 1:49:34. L’azzurro è secondo (1:51.02) a +1.68. «Purtroppo manca la medaglia d’oro -commenta Bertagnolli - ma abbiamo disputato due belle manche in cui loro sono stati più bravi. Non si può sempre voler tutto, lo prenderemo come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato». Uno sguardo anche al 2026: «Con Aigner sarà una battaglia dura da qui fino a Milano-Cortina. Le gare si vincono se tiri fino in fondo: ora testa allo Slalom, dove vogliamo fare bene». bronzo per gli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik con 1:54.92.

🥇🥈🥈 3️⃣ 🟢⚪️🔴 ⛷⛷⛷🇮🇹🇮🇹🇮🇹



Tanti modi di dire Bertagnolli-Ravelli, medaglia di argento nello slalom gigante di categoria Vision Impaired, terzo successo in questa XIII edizione dei Giochi Paralimpici Invernali 💯



Argento importantissimo nel Gigante categoria sitting anche per Renè De Silvestro che, dopo aver concluso al terzo posto la prima manche (1:00.02), raccoglie un risultato straordinario che dedica alla famiglia ed agli amici: «Sono contento di aver regalato una soddisfazione anche ai miei amici ed ai familiari, questo mi fa quasi più piacere che averla vinta per me stesso». L’azzurro giunge secondo (1:57.50) alle spalle del norvegese Pedersen che chiude in 1:54:20. Al terzo posto il cinese Liang con 2:00.92.

«Giornata sicuramente positiva - commenta il Presidente del CIP Luca Pancalli - con l’unico rammarico di non aver centrato la ciliegina sulla torta. L’argento di Giacomo è sicuramente un risultato straordinario, considerata la prestazione superba dell’austriaco. A questo si aggiunga un incredibile argento di Renè De Silvestro che rappresenta tanto, sia per lui che per tutto il movimento del sitting». E’ poi fiducioso per il futuro: «Speriamo di poter cominciare a ricostruire su questi giovani ragazzi, poco più che ventenni, un movimento che sappia guardare a Milano-Cortina».

Nello Slalom Gigante di categoria Standing, quarto posto per Federico Pelizzari con il crono complessivo di 1:56.36.