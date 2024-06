Verso Parigi 2024, gli atleti napoletani e campani ospiti d'onore all'ambasciata italiana e francese

Diplomazia e Giochi verso Parigi 2024. Il viaggio dell’Italia Team prosegue spedito verso la cerimonia di apertura del 26 luglio, quando sarà aperta ufficialmente la 33esima edizione estiva. Intanto gli atleti già qualificati alla prestigiosa rassegna a cinque cerchi sono stati invitati all’Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville (anche noto come Hôtel de Boisgelin) e a Palazzo Farnese.

Festa della Repubblica. In occasione del 78esimo anniversario l'Ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro, accompagnata dal marito Giorgio Di Noia, ha celebrato la solennità del momento a Parigi con gli atleti olimpici e paralimpici. Ospiti d'onore il napoletano Alessandro Velotto, il campano Aziz Abbes Mouhiidine, Jessica Rossi, oro a Londra 2012 nel tiro a volo, Rosa Efomo De Marco (parabadminton) e Antonino Bossolo (parataekwondo), insieme al segretario generale del Cip Juri Stara.

Pallanuoto. «È stato un evento molto bello nel segno dell’amicizia tra Francia e Italia», racconta il Golden Boy di Ponticelli. «C'erano tante personalità di entrambi i paesi ed è stato davvero interessante», espone il «re di Francia», che con il Marsiglia ha vinto scudetto e Coppa nazionale. «L'Italia si farà trovare pronta per Parigi», assicura il classe 1995, campione del mondo a Gwangju nel 2019 e Collare d’oro al merito sportivo. «Abbiamo un’ottima squadra, ma anche le altre sono fortissime. Ci sarà da divertirsi: sarà una Olimpiade molto equilibrata», anticipa l’ex giocatore della Canottieri Napoli, bronzo a Rio 2016, pronto alla sua terza partecipazione olimpica dopo Tokyo.

Pugilato. «Esperienza unica la Festa della Repubblica in Francia, dove tra un paio di mesi saremo ospiti per i Giochi Olimpici», riporta Aziz Abbes Mouhiidine. «Sarà la mia prima esperienza nella rassegna a cinque cerchi», informa il talento delle Fiamme Oro. «Emozione pura girare Parigi anche solo per 24 ore e vedere già la Ville Lumiere pronta ad accogliere tutti i migliori atleti di ogni sport per l’evento più importante di sempre», ragguaglia il classe 1998, protagonista incontrastato ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 e Tarragona 2018. «Mi ha dato una carica eccezionale essere a Parigi e non vedo l’ora di ritornare e fare il mio show», mette in guardia l’oro continentale e due volte vice campione mondiale (nelle foto Coni).

Considerazioni. «Tra meno di due mesi si aprirà in Francia, dove è già arrivata la fiamma olimpica, un importantissimo appuntamento all’insegna dei valori dello sport e della solidarietà. Desidero ringraziare sinceramente il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico per lo straordinario lavoro svolto in sinergia con tutte le federazioni sportive, il Comitato olimpico internazionale, i partner francesi e tutto il Sistema Italia. L’Italia sarà all’altezza di questa splendida occasione», assicura Emanuela D'Alessandro, Ambasciatrice d'Italia in Francia.

Settimana franco-napoletana. «Napoli è unica». Molto più di una dichiarazione d’amore, un omaggio davvero sentito. «Questa città-sfogliatella, per usare il bellissimo paragone dello scrittore francese Jean-Noël Schifano, ci ha sempre attratto. Una sfogliatella di strade, di storia, di opere d’arte ma soprattutto di vite e di personaggi». Sulla terrazza di Palazzo Farnese gli invitati ascoltano con vivo interesse il discorso dell’Ambasciatore Martin Briens a conclusione della settimana franco-napoletana, appuntamento onorato al meglio per rinsaldare i «tanti legami che la Francia ha con questa meravigliosa città». Sullo sfondo la 33esima edizione delle imminenti Olimpiadi, che si terranno all’ombra della Torre Eiffel.

Distanze a cinque cerchi. Napoli disvela interamente il suo fascino, si apre al mondo, dischiude il suo scrigno di bellezze e ricchezze. L’inquilino transalpino cita Pino Daniele (Milleculure), richiama Eduardo De Filippo, «amato dai francesi». Arte, tradizione e musica si fondono. «Anche in Francia si comincia a imparare il napoletano. In tanti ascoltano le canzoni di Geolier, Liberato, Massimo Ranieri, Renato Carosone o Gigi D’Alessio. Il fascino del cinema, con i registi napoletani che fanno sognare intere generazioni: Paolo Sorrentino, Mario Martone, o Edoardo De Angelis. E gli attori Toni Servillo, Massimo Troisi, Luisa Ranieri e l’indimenticabile Sofia Loren. Tutti quanti fanno sognare Napoli in Francia».

Palazzo Farnese, dal 1874 sede dell’Ambasciata di Francia, il ponte che unisce l’urbe di Partenope alla Ville Lumière. «Napoli è una città creativa. Punta molto sui suoi giovani e raccoglie le sfide sociali ed economiche contemporanee. La Francia desidera continuare a coltivare e rinnovare sempre le sue relazioni con Napoli, in particolare attraverso il Grenoble, punto di riferimento culturale e sede del Consolato generale», tiene a precisare Briens, che è stato già sette volte all’ombra del Vesuvio. «Dai Quartieri Spagnoli alla Sanità, così vibrante, dalle Gallerie d’Italia per scoprire Napoli ai tempi di Napoleone, o la sede del Mattino al Centro Direzionale».

Tappe di un percorso all’insegna dell’amicizia e dell’ospitalità.

«Napoli avanguardia d’Europa». L’Ambasciatore Briens ripercorre la grande cooperazione accademica e scientifica tra Napoli e la Francia, ricorda gli stretti legami tra le rispettive università e menziona un dato importante. «Un quarto degli studenti Erasmus della Federico II sono francesi». E poi la sinergia culturale dispiegata dal Consolato generale con le università.

Innovazione sociale e solidarietà. «Napoli e la Francia condividono una comunità di valori che si concretizzano nello sport e nell’obiettivo dell’inclusione. Grazie in particolare alla console generale, Lise Moutoumalaya, la Francia segue da vicino la trasformazione dei quartieri di Napoli attraverso una collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni». Martedì 21 maggio la visita dell’Ambasciatore Briens ai Cristallini. «Ho visitato il cuore di Napoli nei Quartieri Spagnoli, ho ammirato il murale di Maradona, visitato la fondazione Foqus, capito l’anima della Sanità sulle orme di Totò e incontrato attori chiave come la cooperativa Paranza, la Fondazione Comunità di San Gennaro e le Fiamme Oro. Ho visto un modello, da cui dovremmo trarre ispirazione», riferisce entusiasta l’insigne rappresentante diplomatico, incantato dall’impegno dei campioni in tuta cremisi della Polizia di Stato.

Berretto frigio. «Mentre la fiamma olimpica continua il suo viaggio attraverso la Francia, vorrei ricordare le tante iniziative che esistono in campo sportivo. L’eccellenza di Napoli è testimoniata dall’alto numero di qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024», avverte Briens, che di recente ha incontrato alcuni campioni del passato e del presente, tra cui Davide Tizzano, presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo, bicampione olimpico nel canottaggio (oro a Seoul 1988 e Atlanta 1996), nonché tedoforo a Marsiglia, e Sandro Cuomo, campione olimpico nella scherma (oro ad Atlanta 1996), Hall of Fame ed organizzatore degli Europei juniores e cadetti al PalaVesuvio, prima manifestazione internazionale del palinsesto verso Napoli capitale europea dello sport 2026. Senza tralasciare l’associazione «Point Coeur, che ha festeggiato i 25 anni di impegno ad Afragola e che sta cambiando la vita quotidiana delle famiglie attraverso lo sport e il sostegno educativo, proprio come stanno facendo le Fiamme Oro nella sede di Cristallini. Medesimo obiettivo condiviso da Napoli capitale europea dello sport 2026».

Liaison. «L’amicizia tra Napoli e la Francia sia duratura, viva, e sincera. Un’amicizia radicata nella prospettiva europea, che contribuisce pienamente agli obiettivi che ci siamo posti con il Trattato del Quirinale», conclude Martin Briens, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Vincenzo Boccia, ex presidente di Confindustria (2016-2020), Francesco Floro Flores, presidente di Trefin group, Valentina Floro Flores, ceo Aerosoft spa e direttore generale Aerosoft France Sas, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli, la giornalista Myrta Merlino e il campione del mondo Marco Tardelli, l’ispettore Luca Piscopo, coordinatore delle Fiamme Oro, Davide Tizzano e Sandro Cuomo, e di tanti altri che hanno preso parte alla terza edizione della cena napoletana a Palazzo Farnese, preparata dalla chef italo-francese Carla Ferrari, (sposata con un napoletano, famosissima in Francia dopo aver partecipato ad un programma televisivo, Top chef), insieme allo chef Alain Benon, realizzando di fatto «un matrimonio tra la Francia e Napoli nei piatti».

Napoli-Roma-Parigi: il percorso è ormai delineato. «Serata elegante e di grandi contenuti. L’Ambasciatore Martin Briens è di una delicatezza incredibile, ha fatto un discorso molto bello tra Napoli e la Francia, e il sindaco Manfredi un intervento di spessore», afferma Rossana Pasquino, qualificata alle Paralimpiadi di fine agosto. «E’ stato emozionante, perché non pensavo mi potessero conoscere. L’Ambasciatore Briens sapeva che pratico scherma e cenare in una sala meravigliosa alla presenza di istituzioni così significative fa sempre una grande differenza», asserisce la professoressa federiciana. «Parigi è sempre più vicina. Mancano cento giorni e la preparazione inizia ad intensificarsi. Spero che il connubio Napoli (Roma) Parigi possa proseguire negli anni», auspica fiduciosa Pasquino.

Per il figlio d’arte Valerio Cuomo è stata «una bellissima cena, il frutto di un vero matrimonio fra Napoli e la Francia. Palazzo Farnese spettacolare, ogni stanza è una storia», argomenta il brillante spadista, secondo nel ranking italiano e sesto nel ranking internazionale (2022-2023). «Sono felice di questo rapporto che si è creato con le istituzioni francesi, e sono davvero lieto che Napoli, con il suo calore, arte e cultura, sia riuscita ancora una volta a segnare il cuore di chi la scopre», conclude lo schermidore classe 1998 delle Fiamme Oro (nelle foto di Matteo Minella).