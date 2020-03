Shinzo Abe, premier giapponese, ha ribadito la volontà del governo di mantenere in programma i Giochi olimpici di quest'estate a Tokyo, nonostante il coronavirus. «Stiamo per battere la diffusione dell'infezione e ospitare le Olimpiadi senza problemi, come previsto», ha detto Abe in una conferenza stampa a Tokyo sulla televisione giapponese NHK. La torcia olimpica è già stata accesa in Grecia, ma il suo percorso è stato ridotto. Il percorso della torcia attraverso il Giappone dovrebbe iniziare tra due settimane, in particolare nella prefettura di Fukushima. Inoltre, il governo ha approvato una legge che consente ad Abe di dichiarare uno stato di emergenza, se necessario. «Questa legge deve preparare alle emergenze. Quando l'amministrazione decide di dichiarare uno stato di emergenza, limiterà vari diritti privati», ha detto Abe. «Ci saranno raccomandazioni di esperti per prendere attentamente questa decisione. In questo momento il numero di infezioni continua ad aumentare, ma la velocità è più lenta che in altri paesi. In questa situazione non è necessario dichiarare uno stato di emergenza», ha affermato. Ultimo aggiornamento: 19:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA