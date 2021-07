Ultime limature, ultime scremature ma saranno ventisei gli atleti campani o di estrazione campana che andranno ai Giochi di Tokyo. In realtà sono ventitré, in linea con Rio de Janeiro 2016 e le precedenti edizioni ma ci sono anche fuori regione che si allenano stabilmente a Napoli o nelle vicinanze e vanno considerati come campani di adozione visto che il loro pass olimpico è nato all'ombra del Vesuvio.

Nell'atletica torna alle Olimpiadi il marciatore benventano Teodorico Caporaso. Trentaquattro anni a settembre, nel 2016 viene selezionato per partecipare alla 50 km dei Campionati del mondo di marcia a squadre concludendo 5º in 3:48:29 (primato personale) contribuendo alla vittoria della nazionale italiana nella classifica a squadre. In questa occasione si guadagna anche il pass per partecipare alla 50 km di marcia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ora la voglia di rigiocarsi una chanche olimpica a Tokyo. L'atletica campana festeggia per il pass del napoletano Alessandro Sibilio, 22 anni, titolare della 4x400 e protagonista nei 400hs. Nei top 30 delle liste mondiali e sub 49" come tempo di ammissione. Allo stesso modo salta verso i Giochi la salernitana Dariya Derkach che ai recenti assoluti di Rovereto ha firmato il nuovo personale nel salto triplo staccando il minimo olimpico con 14.47, con un vento di +0.5 m/s. Uno dei primi pass staccati è stato quello del tiratore di Capua Tammaro Cassandro, 28 anni, un oro e un argento a squadre ai mondiali del 2014 e del 2018 nello skeet. Nella scherma ci si aspetta molto dala ventiseienne napoletano Luca Curatoli, oro ai mondiali di sciabola a squadre nel 2015, bronzo nell'individuale a Budapest 2019. Con lui partirà anche Rossella Gregorio, salernitana, sciabolatrice, Campionessa Mondiale a Squadre a Lipsia nel 2017. Nel Karate chanche olimpiche per il 27enne di Sarno Angelo Crescenzo che arriva con un iitolo conquistato a Madrid nel 2018 nei 60 kg ma qui gareggerà nei 75 kg. Nel Judo sarà il napoletano Christian Parlati a tenere alto negli 81 kg l'onore della Nippon di Ponticelli. Sul tatami olimpico anche Maria Centracchio (63 kg) molisana che si allena alla Nippon. Tre i pass al femminile del pugilato: nei 51 kg Giordana Sorrentino napoletana per tesseramento; nei 69 kg la napoletana Angela Carini, nei 57 kg Irma Testa di Torre Annunziata. Per Butterfly si tratta della seconda qualificazione alle Olimpiadi.

Nella pallavolo femminile la sorrentina Monica Di Gennaro, capitana della squadra azzurro e la vomerese Cristina Chirichella saranno i pilastri dell'Italia sotto rete al femminile. Sei gli atleti campani che gareggerano in acqua. In piscina scenderanno il 26enne potentino Domenico Acerenza (CC Napoli) e la ventisettenne beneventana Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli). In acque libere il 28enne di Massa di Somma Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli). Tre i pallanotisti: il salernitano Vincenzo Dolce (AN Brescia) ed i napoletani Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco). Infine il canottaggio: sei i napoletani che staccano il biglietto per Tokyo: il ventenne napoletano Gennaro Di Mauro nel singolo, i partenopei Matteo Castaldo e Giuseppe Vicino nel quattro senza; lo stabiese Giovanni Abagnale e il napoletano dei quartieri spagnoli Marco Di Costanzo nel due senza. Infine a Tokyo come riserva Vincenzo Abbagnale.

Quattro sicuramente le presenze campane alle paralimpiadi: il cannoncino Assunta Legnante che ha vinto già due ori nel lancio del peso e ci proverà anche nel disco; la schermitrice Rossana Pasquino, ricercatrice di Ingegneria Chimica fresca di vittorie in Coppa del Mondo; il canottiere Alessandro Brancato, la campionessa di Sitting Volley Alessandra Vitale