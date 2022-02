Los Angeles 2028, il Cio conferma: pugilato fuori dai Giochi

Cambi in vista di Los Angelse 2028. La 139/a Sessione del Cio, svoltasi a Pechino alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali ospitati dalla capitale cinese, ha ratificato il programma dell'Olimpiade estiva di Los Angeles, che il Cio stesso, in un comunicato, definisce «di taglio giovanile», grazie alla inclusione in via definitiva di arrampicata, surf e skateboard, peraltro già presenti a Tokyo 2020. Allo stesso tempo, nella nota, viene confermata l'esclusione di pugilato, pentathlon moderno e sollevamento pesi dalla lista delle 28 discipline che fanno parte del «programma ufficiale» di LA 2028. Potrebbero rientrare nel 2023, in occasione della prossima Sessione, ma solo a condizione che nel frattempo le tre federazioni mondiali di questi sport, coinvolte in scandali di vario tipo, abbiamo rispettato una serie di condizioni messe dal Cio per migliorarne immagine, capacità di giudizio ed efficienza. Nel comunicato del Cio viene anche sottolineato che, a proposito della presenza del calcio ai Giochi, «il Cio continuerà a monitorare l'evoluzione dei calendari internazionali». Non a caso, oggi il Times scrive che «nel linguaggio del Cio il messaggio alla Fifa è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale». Il quotidiano britannico cita poi le parole del presidente dei comitati olimpici nazionali africani, Mustapha Berraf, secondo il quale «il Mondiale biennale creerebbe danni incommensurabili mettendo in pericolo lo sport e in particolare il calcio. I calciatori non sono robot e pertanto chiedo di porre fine a questo sforzo incompatibile con i valori olimpici»