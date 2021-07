Sibilio, Caporaso, Derkach. E' il tris d'assi che la Campania schiera alle Olimpiadi di Tokyo dopo l'ufficializzazione della squadra di atletica leggera ai Giochi olimpici. Alessandro Sibilio, napoletani, 22 anni, è titolare della 4x400 e sarà un protagonista nei 400hs. Nei top 30 delle liste mondiali e sub 49" come tempo di ammissione. Teodorico Caporaso, trentaquattro anni a settembre, nel 2016 viene selezionato per partecipare alla 50 km dei Campionati del mondo di marcia a squadre concludendo 5º in 3:48:29 (primato personale) contribuendo alla vittoria della nazionale italiana nella classifica a squadre. In questa occasione si guadagna anche il pass per partecipare alla 50 km di marcia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La salernitana Dariya Derkach ai recenti assoluti di Rovereto ha firmato il nuovo personale nel salto triplo staccando il minimo olimpico con 14.47, con un vento di +0.5 m/s.

Tra i nomi di maggior richiamo, al maschile, tanti primatisti italiani: l’argento europeo indoor Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il campione europeo al coperto e recordman dei 100 Marcell Jacobs con il finalista mondiale Filippo Tortu, Davide Re (400 e staffette), Yeman Crippa su 5000 e 10.000, il neo primatista e bronzo agli Euroindoor Paolo Dal Molin nei 110hs, Leonardo Fabbri nel peso, Massimo Stano nella 20 km di marcia, Eyob Faniel in maratona. Al femminile, spiccano i nomi del bronzo iridato di Doha Eleonora Giorgi nella 20 km di marcia con il bronzo mondiale di Londra 2017 Antonella Palmisano, le staffettiste della 4x100 vincitrici alle World Relays (Siragusa-Hooper-Bongiorni-Fontana), Luminosa Bogliolo nei 100hs, Nadia Battocletti nei 5000, la primatista dell’asta Roberta Bruni, le saltatrici in alto Alessia Trost ed Elena Vallortigara.