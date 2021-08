Simone Biles 1- Twisties 0. La campionessa olimpica di Rio 2016 sconfigge gli attimi di blackout mentale che rendono pericolosi i suoi esercizi in aria e si porta a casa un bronzo nella finale della trave. Dopo aver rinunciato alla finale della gara a squadre, dove ha comunque conquistato il secondo gradino del podio a Tokyo 2020, e tutte le altre gare individuali, la statunitense torna in pedana e chiude il suo esercizio con 14.000 punti, dietro solo alle due cinesi Chenchen Guan, oro con 14.633 punti, e Xijing Tang, argento con 14.233.

Le parole di Simone

A fine gara è tornata a parlare ai microfoni la 24enne statunitense, dopo le tante difficoltà di inizio Olimpiade: «Non siamo solo spettacolo, parliamo di più del problema della salute mentale degli atleti. E siccome non siamo più bambini, ora che siamo cresciuti possiamo farlo da soli», Simon Biles saluta i Giochi con il bronzo alla trave, l'unica gara alla quale ha preso parte dopo aver rinunciato alle altre per affrontare i suoi «demoni». «Non pensavo di prendere una medaglia: ho gareggiate solo per me stessa, e questa gara vale tutto il mondo».