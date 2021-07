Tammaro Cassandro terzo nello skeet: domani ultime eliminitatorie e finale

Un en plein da 75/75. Con questo punteggio l'azzurra Diana Bacosi, campionessa olimpica uscente, ha chiuso al comando assieme alla cinese Meng Wei, la prima giornata delle qualificazioni della gara di Skeet del programma olimpico di Tokyo del tiro a volo. Una prova, quella della Bacosi, in linea con le aspettative che la vedevano in pole position per un bis dell'oro vinto a Rio 2016. «È stata una buona giornata - le parole della Bacosi - Mi sono presa i miei tempi e sono riuscita a mantenere alta la concentrazione. Ho riprovato le stesse sensazioni degli allenamenti e ho fatto il mio». Ora l'azzurra dovrà guardarsi, oltre che dalla Wei, dalle statunitensi Austen Jewell Smith (73) e Amber English (72), mentre ha deluso l'altra azzurra Chiara Cainero, oro a Pechino 2008 e argento a Rio, che non era in giornata e ha chiuso soltanto 24esima con 67/75. Per raggiungere la finale a sei di domani le servirà un miracolo.

In campo maschile non è andato bene l'altro campione olimpico uscente dello squadrone azzurro, Gabriele Rossetti, 17esimo dopo i primi 75 piattelli con il punteggio di 72. Ma bene ha fatto il vicecampione del mondo Tammaro Cassandro, casertano nipote d'arte (suo zio Ennio Falco vinse l'oro dei Giochi nel '96 ad Atlanta) che è terzo con 74/75 dietro al francese Eric Delaunay e al fuoriclasse statunitense (due ori olimpici in bacheca) Vincent Hancock, che non hanno fatto errori. Deludente l'altro tiratore degli Usa, l'American Sniper (è un militare reduce da missioni in zone calde) Phillip Jungman, attualmente 23esimo. Domani ultimi tiri delle eliminatorie dello skeet e poi, nel pomeriggio di Tokyo, le finali in cui i sei qualificati ripartono da zero, quindi senza tenere conto del risultato dei turni precedenti.