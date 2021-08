Angelo Crescenzo ai Giochi di Tokyo: il karateka di Sarno cerca l'impresa

Cresce l'attesa in tutto l'Agro Nocerino Sarnese per l'impegno di Angelo Crescenzo alle Olimpiadi. Il karateka di Sarno, portacolori del Gruppo Sportivo Esercito, scenderà sul tatami domattina alle 5 (ora italiana) per tentare la scalata a uno storico podio a cinque cerchi.

Storico perché il karate è entrato nel programma olimpico per questa edizione, ma non è stato confermato per Parigi 2024. E allora varranno ancora di più le medaglie nelle due discipline - kumite e kata - assegnate a Tokyo.

Angelo Crescenzo (numero 3 del ranking olimpico di categoria) è stato inserito nella poule B, insieme al francese Da Costa (numero 2), ad Almasatfa della Giordania (7), al lettone Kalnins (9), al venezuelano Madera Delgado (10) e all'iraniano Derafshipour (11) che gareggerà sotto la bandiera della Squadra Olimpica Rifiugiati.

Il giovane karateka di Sarno - fresco di step di categoria dai 60 ai 67 kg - è cresciuto con gli insegnamenti del maestro Antonio Califano dello Shirai Club di San Valentino Torio. Il programma di incontri che lo vedranno sul tatami prevede l'esordio contro Madera Delgado; a seguire affronterà Derafshipour, Almasatfa e avrà infine il big match contro Da Costa 24enne che vanta già un palmares invidiabile a livello internazionale.