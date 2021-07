Tokyo 2020, Napoli guarda Curatoli: ecco la prima speranza di medaglia

Nella serata giapponese di sabato, che coincide con tarda mattinata italiana, Luca Curatoli può diventare il primo napoletano a salire sul podio dei Giochi di Tokyo. Disciplina scherma, specialità sciabola: Luca Curatoli ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Sarà la sua prima Olimpiade, certo, ma non per questo si presenta da Cenerentola al ballo. È il numero 3 del ranking e fino allo stop delle gare per il Covid ha portato a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati